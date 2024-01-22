الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

متطوع "حياة كريمة": المبادرة الرئاسية أزاحت ستار النسيان عن البسطاء

حياة كريمة
حياة كريمة

قال يوسف الورداني، أحد المتطوعين في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إن حياة كريمة نسميها مبادرة البسطاء لما استطاعت ونجحت في إنجازه لصالح تغيير حياتهم للأفضل بروح وعمران التطوير.

وأضاف متطوع حياة كريمة أن هؤلاء البسطاء حرموا لسنوات طويلة من مسكن أمن وخدمة مؤهله، لينعموا بعد سنوات بحزمة من الإنجازات التي شملت مجالات التطوير والعمران سواء الخدمية أو الاجتماعية.

واستكمل: “أننا أصبحنا نقضي وقت طويل مع البسطاء في قرى برج العرب منذ بدء أعمال حياة كريمة ولمسنا جيدا كيف غيرت حياة كريمة حياتهم وأكثر ما يسعدهم الحملات والقوافل المتتابعة والتي يرى أثرها ملموسا بصورة واضحة”.

وأشاد، بأن حياة كريمة رسمت لحياتهم ملامح مجددا ليتذكر إحدى كلمات الإشادة من أحد مستفيدي المبادرة الرئاسية بأنها بمثابة طوق نجاه لنا ولابناءنا وأضاءت حياتنا من جديد.

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مسابقات وندوات لنشر الوعى الثقافي في قرى الدقهلية ضمن "حياة كريمة"

حياة كريمه المبادرة الرئاسية الجمهورية الجديدة متطوع متطوع حياة كريمة

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