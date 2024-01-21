الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

متطوع بحياة كريمة: مشاركتنا في المبادرة غيّرت حياتنا

حياة كريمة
حياة كريمة

تكثف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" جهودها  لمساعدة المزيد من الفقراء ومستحقى الدعم فى القرى الفقيرة والنائية والأكثر بايادي وجهود شباب مصر الايجابية.

التطوع غيّر حياتنا

قال مصطفى بدر، متطوع في المبادرة الرئاسية، إن حياة كريمة نجحت في تغيير حياة البسطاء بتطوير شامل كامل الخدمات غير من ملامح القرى والنجوع في مركز برج العرب.

وتابع متطوع المبادرة الرئاسية أن التطوع بدا منذ قرابة 4 شهور، لكنه وجد تغيير في حياته هو شخصيا، قبل حياة البسطاء، فسعادة أهالينا ورضاهم اصبح غايتنا وما يزيد حماسنا وايماننا بأن دورنا الايجابي لا يجب ان يتوقف واستمراره هو طوق نجاه لاهالينا البسطاء.

اضاف، ان حياة كريمة اكرمت بحق اهالينا البسطاء وفحققت لهم مشروعات تنموية وخدمية واجتماعية كانت بالنسبة لهم احلام حتى وجدوا ان الدولة المصرية صدقت الوعود واصبحت تلك المشروعات واقع.

وأشاد متطوع المبادرة الرئاسية، بما بذلته الدولة المصرية في وقت قياسي لتتغير حياة المواطنين البسطاء وهذا باشادتهم بأن لا يوجد لهم مطلب واحد الا وتم استجابته وتحقق لواقع فعلي.

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ضمن خدمات "حياة كريمة".. والصحة تطلق 5 قوافل طبية بالمجان اليوم

 

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