الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مدير التنشيط السياحي: مهرجان الطهاة حدث مبتكر للترويج لعروس المتوسط

مهرجان الطهاه
مهرجان الطهاه

أفكار متجددة للتنشيط السياحي لعروس البحر المتوسط، تجعل الإسكندرية رائدة وجاذبة للمشروعات الإبداعية والتي تجدد من السياحة السكندرية.

لتعد استضافة الإسكندرية للتصفيات النهائية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للطهاة مايو 2024 في مراكش بالمغرب، خطوة مهمة وحدث ينظم للمرة الأولى في عروس المتوسط.

عبد الوهاب محمد، مدير عام مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية، كشف عن تفاصيل مسابقة الطهاة والتي تنظم على مدار ٣ أيام، قائلا إنه حدث هام يسلط الضوء على محافظة الإسكندرية بفكرة متجددة للمرة الأولى، وتشرك فئة جديدة من المهن المهمة من مختلف الدول منها تونس والمغرب، وتركيا وفرنسا ومصر في فعاليات التنشيط السياحة.

وأوضح محمد في تصريح لـ"الدستور" تنوع المسابقات المعروضة لتخصص الطهاة بين المطبخ الساخن، ومطبخ الحلويات، وأيضا توفر المسابقة فرصة جيدة لشباب الشيفات للتقديم واكتشاف موهبتهم وتوجيههم بالخبرات المشاركة من مختلف الدولة المشاركة، لتستعرض كل دولة مشاركة في المسابقة العالمية أهم الأكلات التراثية التي تميزها ليكون الطعام وسيلة مهمة ترويجية للتنشيط السياحي في مختلف الدول والتعرف على ثقافات شعوبها المختلفة.

واختتم تصريحه قائلا: “على هامش المسابقة سيتم تنظيم عدد من الجولات السياحية لمختلف المزارات الأثرية والمواقع السياحية المختلفة والتي تعد مقصدا سياحيا هاما للوفود المشاركة للتعرف على تاريخ عروس البحر المتوسط ومكانتها السياحية”.

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"تنشيط السياحة" تستعد للمشاركة فى معرض كوريا الجنوبية

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مسابقة كأس العالم للطهاه التنشيط السياحي محافظة الاسكندرية مسابقة الطهاه مسابقات عالمية

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