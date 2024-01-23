الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"كنوز طبيعية".. أسرار أباجورات الملح تحف فنية بأيادٍ مصرية للاسترخاء والعلاج (صور)

أباجورات الملح من
أباجورات الملح من سيوة

كنوز ربانية من قلب الطبيعة وهبت لواحة سيوة واحة السحر والجمال، لتكون مصدر خير ورزق لأهلها ومصدر راحة وعلاج لزائريها.

لتكون التحف والأنتيكات المصنعة من الملح الطبيعي جزءًا أساسيًا من مشترياتك من واحة سيوة سواء للاستخدام الشخصي أو كهدية قيمة "صنعت في مصر" بأيادٍ مصرية أصيلة.

"الدستور" في زيارة لورش تصنيع أباجورات الملح في سيوة

 

وتواجد "الدستور" في إحدى ورش تصنيع أباجورات وأنتيكات الملح الطبيعي بواحة سيوة والتي تزينت معروضاته بأشكال مختلفة ومتعددة من أباجورات وأنتيكات الملح الصخري.

"أنتيكات الملح" كنز من الطبيعة للراحة والاسترخاء

وقالت إيمان عبده، إحدى العاملات في ورشة الملح السيوي، إن صناعة الملح في واحة سيوة واحدة من أهم الصناعات التي تشكل مصدر رزق كبيرًا لأهالي الواحة بدءًا من استخراجه من البحيرات الطبيعية حتى تصنيعه بمختلف الأشكال وصولًا للمرحلة النهائية لتسويقه.

 

وتواصل فنانة الملح، أن من أهم خيرات الطبيعة لواحة سيوة "الملح" والذي يعد كنزًا وثروة متعددة الاستخدامات وواحدًا من أهم أسباب شهرة تلك الواحة الخضراء، ومقصدًا هامًا لزوارها من السياحة الداخلية والخارجية.

وأكملت، أننا نفتخر كون صناعاتنا المصرية الأصيلة من قلب واحة سيوة تجذب أنظار السياح من خارج مصر لاقتنائها وانتشارها كإحدى أهم الصناعات التراثية.

وبالتجول داخل ورشة الملح في إضاءة هادئة نبعت من أباجورات وأنتيكات الملح والتي تعكس طاقة هادئة في أجواء المعرض، تجذب رغبتك في شرائها للاقتناء الشخصي للحصول على الهدوء النفسي خاصة بعد قضاء يوم طويل من التعب والإرهاق، لتستعيد نشاطك من جديد.

"أنتيكات الملح" تحف طبيعية بأيادٍ مصرية أصيلة 

 

وابتكرت الأيادي المصرية أشكالًا إبداعية من أنتيكات الملح التي تجذب العيون والنفوس، بدقه احترافية في الصناعة، بأسعار متفاوتة تبدأ من 100 جنيه وذلك حسب حجمها وتصنيعها.


تواصل فاطمة عبدالرحمن، إحدى العاملات في ورشة الملح بسيوة، أن صناعة أنتيكات الملح تأخذ عددًا من المراحل بعد استخراج ألواح الملح الطبيعية، يتم تنظيفها من الأتربة، ثم تقطيعها بالماكينات المخصصة، بأحجام مختلفة تناسب التصميم، ثم مرحلة النحت والتشكيل سواء أباجورات من الملح الكامل أو يتم دمجها مع مجسمات من أخشاب شجر الزيتون، لتكون مرحلة التقفيل النهائية بإيصال أسلاك الكهرباء للإنارة.


وتابعت فنانة الملح، أن أنتيكات الملح تعد جزءًا أساسيًا من مشتريات زوار واحة سيوة، ويقدرها السائح الأجنبي وتجذب اهتمامه بالحصول عليها لكونها تحفة جمالية لها أثر كبير في تحقيق الراحة النفسية والتخلص من الطاقة السلبية والشعور بالاسترخاء.

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السجاد اليدوي.. خيوط مصرية أصيلة بفن سيدات سيوة (صور)

اباجورات الملح من سيوة
اباجورات الملح من سيوة
اباجورات الملح من سيوة
اباجورات الملح من سيوة
اباجورات الملح من سيوة
اباجورات الملح من سيوة
اباجورات الملح من سيوة
اباجورات الملح من سيوة
اباجورات الملح من سيوة
اباجورات الملح من سيوة
سيوة واحة سيوة انتيكات الملح اباجورات الملح صناعات مصرية

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