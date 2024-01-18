الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

من سيوة "الدستور" تعيش مغامرة سفاري البحر الأعظم.. متعة الحماس في قلب الصحراء

سفاري سيوة
سفاري سيوة

مغامرة لن تجد مثلها سوى في مدينة سيوة، لتكون جزء أساسي من رحلتك السياحية لثقتك أنك ستعيش تجربة لن تمل من تكرارها فيما بعد، لتربط حزام الآمان وتستعد لمغامرة "سفاري بحر الرمال الأعظم".

تبدأ رحلتك منذ الظهيرة إلى عمق الصحراء الغربية في منطقة بحر الرمال الأعظم في مدة تتراوح من ٣ إلى ٤ ساعات تمتزج فيهم مشاعرك بين البهجة والحماس، وتجد نفسك تعيش مغامرة في قلب الطبيعة الخلابة فائقه الجمال.

لتعيش "الدستور" أحد أجمل المغامرات للتنشيط السياحي، فبعد أن تتجهز سيارات الدفع الرباعي يصطحبك أحد المرشدين السيويين، والذي يتمكن بمهارته أن ينقلك من جبل رملي إلى آخر بارتفاعاته الشاهقة المختلفه ببهجة أمان المغامرة دون أي قلق أو خوف.

ليختلط صوتك الحماسي مع صوت الأغاني السيوية التي تصطحبك طوال رحلة السفاري فتعيش أجواء بطابع مصري خالص، إلى أن تصل إلى أول استراحة.

فتتوقف في الاستراحة الأولى إلى منطقة بئر الواحة وهي عبارة عن واحة نخيل في قلب الصحراء يتوسطها عين طبيعية من المياة الساخنه، لالتقاط الصور التذكارية وشرب شاي الزردة بعشبة الليمون أو كما يسميها أهل سيوة "لويزا".

لتستعد أن تكمل مغامرتك بين جبال بحر الرمال الأعظم لتتوقف في المحطة الثانية ولكن على جبل مرتفع مناسب لممارسة رياضة التزحلق على الرمال باستخدام ألواح خشبية مخصصة للأطفال والكبار أيضًا.

ويحين وقت الغروب فلا تجد مشهد أجمل من امتزاج لون الغروب البرتقالي مع لون السماء الصافي في مساحة شاسعة تحيطك من تعريجات أمواج بحر الرمال الأعظم لتشكل لوحة فنية ربانية لا تنساها الذاكرة وتحرص على ان توثقها بهاتفك في صورة تذكارية.

مرشد سيوي: مغامرة سفاري سيوة جزء أساسي من برنامج الرحلة السياحية

 

يجلس عم أحمد المصري بين ضيوفه من المصريين والأجانب وأمامه كمية من الحطب ويجهز "شاي الزردهة" ليقدمه بجانب عدد من بلحات التمر والفواكهه، تحية لهم في قلب الصحراء الغربية.

و"المصري" يحفظ الصحراء الغربية عن ظهر قلب، فهو نشأ بينها ويعرف طرقها وممراتها دون أي دليل، وهذا جاء بالممارسة والتي تصل لرحلتين يوميًا.

ويقول إن منطقة بحر الرمال الأعظم من أجمل المناطق الطبيعية والتي تلقي إقبالًا كبيرًا من المصريين والأجانب ليعيشوا مغامرة ممتعة لا مثيل لها.

تابع، أن رحلة السفاري آمنة بلا أي خطورة، فجميع المرشدين السيويين مؤهلين لبدء رحلات السفاري، كما أن العربات مخصصة لتلك المغامرة وتتحمل تنقلاتنا من فوق الجبال الرملية الناعمة، كما أننا نؤكد على ضيوفنا بضرورة التواجد طوال الرحلة بداخل السيارة وارتداء حزام الآمان اطمئنانا لهم، لتنهي مغامرتك كما يجب ان تكون بحماسها وبهجتها.

سفاري سيوة
سفاري سيوة
سفاري سيوة
سفاري سيوة
سفاري سيوة
سفاري سيوة
سفاري واحة سيوة بحر الرمال الاعظم سفاري سيوة الصحراء الغربية تنشيط السياحة بسيوة

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