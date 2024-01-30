لأول مرة.. الإسكندرية تستقبل معرض الأعمال الفائزة بمسابقة تصوير «الصحفيين»

لأول مرة يخرج معرض مسابقة التصوير الصحفى الذي تقدمه شعبة التصوير بنقابة الصحفيين من القاهرة ضمن"اسبوع الإسكندرية للصورة" في دورته الأولي، بمركز الجيزويت الثقافي تحت رعاية فوتوبيا.

لأول مرة معرض نقابة الصحفيين بـ اسبوع الصورة بالإسكندرية

قال مجدي ابراهيم رئيس شعبة المصورين بالنقابة، إن هذه المسابقة في عام 2007 وتقام دون توقف، ولكنها للمرة الأولي بعد 17 عاما يقام معرضا لها خارج الشعبة ليكون ضمن فعاليات اسبوع الصورة بالإسكندرية في دورته الأولي، فهو حدث مهم ومميز بالإضافة إلي إنها فرصة لعدد كبير من المصورين الذين يشاركون في المسابقة من الإسكندرية ليكون لهم حضور مميز، وهي بداية اعتماد الفكرة وتكرارها في عديد من المحافظات، لذلك نعتبر مشاركتنا في اسبوع الاسكندرية للصورة مصدر سعادة وفخر لنا".

360 مصور يشارك في مسابقة التصوير

تابع رئيس شعبة المصورين بالنقابة، ان المسابقة هذا العام اشترك فيها نحو 360 مصور مقارنة بـ215 مشاركا فى العام الماضى بإجمالي 3000 صورة، وعرضنا منها أكثر من 400 صورة، وتضم الفائزين في 8 فروع وهي الصورة الصحفية والرياضية والحياة اليومية داخل مصر، والحياة اليومية للمصورين المصريين خارجها، والحياة اليومية للطلبة، ومسابقة المالتميديا، والفرع الجديد هذا العام هو الصورة السياحية، وايضا فرع القصة المصورة.

محاضرة بعنوان "الصورة الصحفية بين الفن والتوثيق"

تابع انه لن يقتصر الأمر بمشاركة الشعبة في أسبوع الإسكندرية للصورة، ولكن سيتم تقديم محاضرة بعنوان "الصورة الصحفية بين الفن والتوثيق" فنحن نريد أن ندمج بين المصوريين الصحفيين، وغيرهم ممن يصورون من أجل الفن، لتلاقي الجهتين وأن تكون الصورة الصحفية فنية، فمن المهم جدا أن يتم توثيق الحدث بطريقة فنية مبدعة".

وأكدت مروة أبو ليلة المؤسسة والمديرة التنفيذية لمؤسسة فوتوبيا: هدفنا دوما دعم التصوير والمصورين من خلال التعليم وإقامة المعارض عن طريق أختيار أفضل العناصر في مجال التصوير، ومن أهم الأماكن التي كان من الضروري التعاون والتنسيق معها هي شعبة التصوير بالنقابة الصحفيين، وشاركنا بدعم المسابقة الخاصة بها من خلال القصة المصورة،.

وتابعت: لن يقتصر التعاون إلي ذلك الحد، فلقد كان من المهم أن تشارك شعبة التصوير بنقابة الصحفيين في هذا الحدث الأول من نوع بالإسكندرية، ليكون جزءا من أسبوع الإسكندرية للصورة، تحت عنوان Egypt Press Photo لعام 2023، لتقديم الأعمال الفائزة في جوائز أٌقدم مسابقة تصوير في مصر والتي تقدمها النقابة منذ 17 عاما، كما إننا نشارك بالدعم منذ فترة فيها، ولذلك كان من الضروري أن يتم نقل المعرض الخاص بالأعمال الفائزة بالنقابة إلي هناك خاصة مع مشاركة عدد من المصورين السكندريين بأعمالهم فيه، وأيضا الإستفادة للشباب من الهواة ومحبي التصوير للشكل الصحفي للصورة بمختلف أنواعها".

يذكر أن أسبوع الإسكندرية للصورة يقام في الفترة من 1 إلي 10 فبراير المقبل وتنظمه فوتوبيا تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة، والجهة المانحة الرئيسية لتلك النسخة، وهي السفارة الأمريكية بالقاهرة، وستقام الفعاليات في سبعة مراكز ثقافية رئيسية في جميع أنحاء الإسكندرية: مركز الجيزويت الثقافي، وبسارية الفنون، والمتحف اليوناني الروماني، وأميديست، و6 باب شرق للفنون والثقافة، والمعهد الفرنسي، والمركز الثقافي اليوناني، كما تشارك سفارتا هولندا وفرنسا في هذا الحدث من خلال العديد من المحاضرين والمصورين.

معرض الأعمال الفائزة بمسابقة تصوير �الصحفيين

معرض الأعمال الفائزة بمسابقة تصوير �الصحفيين

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معرض الأعمال الفائزة بمسابقة تصوير �الصحفيين

معرض الأعمال الفائزة بمسابقة تصوير �الصحفيين

معرض الأعمال الفائزة بمسابقة تصوير �الصحفيين

معرض الأعمال الفائزة بمسابقة تصوير �الصحفيين

معرض الأعمال الفائزة بمسابقة تصوير �الصحفيين