مستفيدة حياة كريمة: المبادرة حلت أزمة الصرف الصحي بشبكات البنية التحتية

تطوير شامل تنتهجه المبادرة الرئاسية حياة كريمة لإحداث تنمية شاملة للمواطنين البسطاء في قرى ونجوع برج العرب بالاسكندرية ليكون التطوير عمراني واجتماعي، كما قامت المبادرة بتنظيم القوافل الطبية التي تجوب شوارع القرى لتقديم الكشف والعلاج للسكان بالمجان، وذلك للارتقاء بالسكان وتوفير لهم حياة كريمة تليق بهم.

تحكي منى منصور، إحدى المستفيدات من المبادرة الرئاسية، أن من أكثر المشكلات التي تعاني منها نقص الخدمات الأساسية من مشكلات الصرف الصحي وتطوير البنية التحتية، نظرا لكونها تسكن في منزل بسيط منخفض الأرض عن مستوى الطريق العام.

تواصل "لـ الدستور" أنه أثناء النوات الشتوية كانت تعاني من تكدس مياة الأمطار وتصريفها في منزلها لكون من لها منخفض مما يتسبب في إتلاف ممتلكاتها ويتسبب لها في عدم استقرار لتحاول أن تتفادىء تلك الأزمة بالطرق البدائية.

تابعت، بأن من أهم المشروعات التي وفرتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة تطوير البنية التحتية وإمداد شبكات الصرف الصحي لتصريف المياة المتكدثة من كميات الأمطار الكبيرة وهذا حل مشكلتها.

وأشادت بجهود حياة كريمة في سعيها لتغيير حياة المواطنين البسطاء وأننا لسنا من المهمشين، معلقة "بنسمع كلام الرئيس السيسي عننا وبنحس بالطمأنينة".