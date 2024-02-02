الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لوحات معرض الإسكندرية للصور تعود بزواره للحقبة الرومانية

اسبوع الاسكندرية
اسبوع الاسكندرية للصورة

لوحات تخطف الأنظار وتسافر من خلالها عبر الزمن وتعود للحقبة الرومانية، بينما أنت موجود في أروقة المتحف اليوناني الروماني في الإسكندرية.

وعرض للمرة الأولى لوحات من تاريخ الإسكندرية القديم في معرض “أسبوع الإسكندرية للصورة”، تحت عنوان قصة رومانية، بعد تنفيذ جلسة التصوير في 2017.

وتقول هينار شريف، مصورة وصاحبة المعرض لـ"الدستور”، إن الهدف من الفكرة هو الانتقال بين الماضي والحاضر، والعبور بمدينة الإسكندرية عبر حقبتين من حقباتها التاريخية المختلفة، فاستلهمنا فكرة جلسة التصوير حين لاحظنا أن صديق لنا يتميز بملامح أوروبية وشعر مائل للون الأحمر ليشبه الإغريق، وبدأنا في استغلال هذا الشبه من خلال التفكير في جلسة للتصوير تحمل طابع اليونان القديم.

الإسكندرية "قبلة أولى"

تابعت، أن كواليس جلسة التصوير استغرقت 3 أشهر حتى نصل للفكرة بشكلها النهائي، والتي اقترحها المصور عادل عصام، من خلال تساؤل ماذا لو تواجدوا الآن في قبلتهم الأولى "الإسكندرية"، لكن قديما، كمحاولة للربط بين الماضي والحاضر.

تواصل هينار، أن المشروع نتاج جلسات تصوير استمرت لمدة 12 ساعة في الشوارع والأزقة والأماكن السياحية في مدينة الإسكندرية، ويتضمن المشروع أكثر من 40 صورة يظهر فيها متقمصو الشخصيات الرومانية في أحياء الإسكندرية كحي الأنفوشي ومحطة الرمل وشارع الليسيه.

بدوره، يقول عادل عصام، مصور وصاحب المعرض، إن أول خطواتهم كانت التحدث مع مصمم الأزياء أحمد عبدالله لتصميم الملابس، ورسم كل التفاصيل الخاصة بالملابس والإكسسوارات، لتكتمل كادرات التصوير بمحاكاه الحقبة الرومانية.

تابع: "بدأت رحلة البحث عن عارضين بملامح رومانية، تناسب الهدف من المشروع، فالفكرة هي التعبير عن حياة الرومان في أرض تولد فيها الأساطير، حيث خرج الرومان العائدون في رحلة من الماضي إلى الحاضر، في نفس المدينة، ليجدوا أن كل شيء أصبح مختلفا، وبحسب فكرة المشروع، أصيب الرومان العائدون بالحيرة والدهشة بسبب التغيير الذي وجدوا عليه مدينتهم".

 

 

اسبوع الاسكندرية للصورة
اسبوع الاسكندرية للصورة
اسبوع الاسكندرية للصورة
اسبوع الاسكندرية للصورة
اسبوع الاسكندرية للصورة
اسبوع الاسكندرية للصورة
اسبوع الاسكندرية للصورة
اسبوع الاسكندرية للصورة
أسبوع الإسكندرية للصورة الإسكندرية معرض قصة رومانية النتحف البوناني الروناني هيئة تنشيط السياحة

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