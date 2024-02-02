"أرشيف بدوى" يوثق تاريخ الإسكندرية فى صورة بالمتحف اليونانى الرومانى

صور تلونت بالأبيض والأسود، وأخرى تجملت بالألوان الدافئة ظلت قادرة على الاحتفاظ بحكاياتها وكواليسها بعد أكثر من 80 عامًا لتخرج من بين أفلام النيجاتيف وتعرض للمرة الأولى ضمن مشروع "ارشيف بدوي" بأسبوع الإسكندرية للصورة في المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية.

لم يعلم الجد بدوي المصور أن بعد مرور كل تلك السنوات أن صورة التي إلتقطتها عدسته في الماضي ستكون مادة أرشيفية هامة وكنز بصري يبهر أعين المشاهد في الوقت الحديث وسيكون مصدر هام له للبحث عن سؤاله "كيف كانت الإسكندرية في الماضي".

لتنفض عن تلك الصور اأارشيفية غبار الماضي بداخل أحد أقدم استوديوهات الإسكندرية وترمم كادراتها وتخرج لتحكي عن عروس البحر المتوسط وكيف كانت الحياة اليومية أنذاك واين ذهبت تلك المعالم السكندرية في الوقت الحالي، والاختلاف بين الأفراح والتقاليد في الوقت الماضي عن اليوم.

ولتكتمل رحلتك بداخل معرض بدوي في عده مراحل بدء من التعرف على كاميرات التصوير التي اندثرت مع مرور السنوات وتطوير التصوير بالديجيتال، حتى خروج فيلم النيجاتيف للغرفة المظلمه التي لا يضيئها الا كشاف باللون الاحمر لطباعة تلك الكادرات المصورة.

لينقذ هذا الأرشيف 3 مصورين من الشباب هم، أحمد ناجي دراز، حازم جودة، وعبدالعزيز بدوي لاستوديو جده والذي بدأ التصوير منذ عام 1939 حتى توقف عن العمل بوفاته عام 2013، ولكن بعد تكرار زيارة الأصدقاء للاستوديو، أثارهم الفضول لاكتشاف هذا العالم الغني الذي يحمل بين كادراته تاريخ ملئ بالصور والحكايات والأفلام، وانجذبنا إلى السحر الموجود بالمكان، وقرروا أن تكون تلك الماده الأرشيفية الغنيه بطلة المعرض لتحكي عن الأجيال الحالية حكايات الإسكندرية قديمًا.

ليحتوي معرض أرشيف بدوي على أكثر من ٣٥٠ قطعة أصلية بين صور وأفلام اختيرت من بين الألاف من الأرشيف المحفوظ، تعرض لأول مرة من مقتنيات الأرشيف، تعرض جوانب من تاريخ المدينة والحياة الاجتماعية والفنية بها، فمشروع الأرشيف له أهميه وقيمه كبيرة للمدينة ولتاريخ التصوير في مصر، وقرروا إنقاذ هذه المادة من الضياع والتلف، وأصبح شاغلهم مؤسسي المشروع الرئيسي أن يعرضوا الصور والنيجاتيف التي تعتبر وثائق بصرية لتاريخ مصر الحديث، ويشاركوا بها المجتمع سواء من المهتمين بالصورة والفن والتاريخ اوالباحثين في كل المجالات.

تاريخ الإسكندرية فى صورة بالمتحف اليونانى الرومانى

تاريخ الإسكندرية فى صورة بالمتحف اليونانى الرومانى

تاريخ الإسكندرية فى صورة بالمتحف اليونانى الرومانى

تاريخ الإسكندرية فى صورة بالمتحف اليونانى الرومانى

تاريخ الإسكندرية فى صورة بالمتحف اليونانى الرومانى

تاريخ الإسكندرية فى صورة بالمتحف اليونانى الرومانى

تاريخ الإسكندرية فى صورة بالمتحف اليونانى الرومانى