الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بـ 4 معارض فنية.. انطلاق فعاليات النسخة الأولى من "أسبوع الإسكندرية للصورة"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

انطلقت مساء اليوم الخميس، فعاليات النسخة الأولي من "أسبوع الإسكندرية للصورة" خلال الفترة من 1 إلى 10 فبراير، بالمتحف اليوناني الروماني والذي تنظمه “فوتوبيا” تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة، والجهة المانحة الرئيسية لتلك النسخة، وهي السفارة الأمريكية بالقاهرة.

وافتتح اسبوع الصورة بالاسكندرية بـ 4 معارض تصويرية استوديو بدوي، صورة رومانية، سرد، وصمود النساء تستكمل ب 8 معارض تباعا للمصورين وصانعي الصور المحليين والدوليين.

وقالت مروة أبو ليلة، المؤسسة والمديرة التنفيذية لمؤسسة فوتوبيا، إن الاسكندرية تستحق ان يخصص لها معرض تصويري توثيقي للصورة يوثق تاريخ الاسكندرية بين الماضي والحاضر.

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معرض "سرد" يوثق حكايات من الإسكندرية والدلتا بـ"أسبوع الصورة"

وتابعت أن أسبوع الإسكندرية للتصوير تجربة فريدة وفرصة حقيقية تفتح مجالا لقنوات اتصال جديده بعيدا عن مركزية العاصمة للتواصل والتعرف على شباب الفنانين والمصورين من خلال الفعاليات التعليمية والمعارض العملية.

وأكملت أن غدًا الجمعة، سيتم استكمال المعارض من خلال معرض متخصص في التصوير الفوتوغرافي للسفر، والفرص والمنح المقدمة من جمعية ناشيونال جيوجرافيك، وافتتاح معرض egypt photo press، ومعرض للمصور الكبير فاروق ابراهيم.

وتابعت: "أسبوع الاسكندرية للصورة حرصت على تقديم وجبه متكامله للمصورين والموهوبين من خلال مجموعة من المعارض الفنية وورش العمل التي تعد حلقة وصل لتبادل الخبرات مع مجموعة من المصورين والمتخصصين المخضرمين.

وواصلت ان هناك عدد من المعارض هي الاولى لها مثل معرض استوديو بدوي، ومعرض قصة رومانية ولاول مره يخرج مشابقة نقابة الصحفيين الى الاسكندرسة لفتح فرصه جديده للمصورين من مختلف المحافظات.

وتضمن حفل الافتتاح تكريمات للمصورين الفنانين لجهودهم في توثيق الاسكندرية في معارض فنية متنوعة تحفظ تاريخ تلك المدينة الجاذبة وتحافظ على تاريخها من الاندثار.  

لتنطلق النسخة الاولي من "أسبوع الإسكندرية للتصوير" لمدة 10 ايام بتنظيم مؤسسة تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة، والجهة المانحة الرئيسية لتلك النسخة، وهي السفارة الأمريكية بالقاهرة، 

اسبوع الاسكندرية للصوؤة معرض بدوي هيئة تنشيط السياحة النسخة الأولى اسبوع الاسكندرية المتحف اليوناني الروماني

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