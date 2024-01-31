الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هل سيعود الدوري بعد خروج المننتخب من بطولة إفريقيا؟.. مصدر بالجبلاية يجيب

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

رفض مجلس إدارة  اتحاد الكرة ، استئناف بطولة الدوري الممتاز رغم توديع المنتخب الوطني لبطولة الأمم الإفريقية المقامة حاليا بكوت ديفوار. 

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة، أن استئناف الدوري مرفوض، وخاصة أن بطولة كأس الرابطة تقام في الفترة الحالية، بالإضافة إلى أن هناك عددا من الأندية لديها عدد من اللاعبين المحترفين يلعبون في كأس الأمم الإفريقية، ومن الصعب أن توافق هذه الأندية على عودة الدوري في الفترة الحالية.

وكان المنتخب قد ودع بطولة الأمم الإفريقية بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية في دور ال16 بركلات الترجيح وسط غضب كبير من الشارع المصري.

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، على رحيل روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، بعد الأداء المتواضع للفراعنة في بطولة الأمم الإفريقية، وعدم تحقيقه فوز وحيد في البطولة بتعادل في كل المباريات التي خاضها في المجموعات أمام موزمبيق وغانا والرأس الأخضر قبل أن يخسر من الكونغو في دور ال16.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، اجتماعا اليوم لتكليف حازم أمام عضو المجلس والمشرف العام على المنتخب، على إنهاء التعاقد مع روي فيتوريا بالتراضي، بسبب الشرط الجزائي الكبير الذي ينص على فسح التعاقد على منح البرتغالي فيتوريا راتب 3 أشهر حال فسح التعاقد معه.

ويتقاضى فيتوريا 240 ألف دولار شهريا، وفي حال فسخ التعاقد معه يحصل على 720 ألف دولار إجمالي راتب 3 أشهر، وهو من الصعب أن يستطيع اتحاد الكرة سداده في الفترة الحالية. ويرغب اتحاد الكرة في سداد شهر أو 300 ألف دولار لروي فيتوريا حال فسخ التعاقد معه.

ومن المقرر أن يناقش المجلس في اجتماعه اليوم تحديد هوية المدير الفني الجديد للمنتخب هل هو مدرب وطني أم أجنبي

اتحاد الكرة المنتخب الوطني لامم الأفريقية كوت ديفوار كأس الرابطة كونغو الديمقراطية روي فيتوريا

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