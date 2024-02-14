الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حسام حسن يدعو جهازه المعاون فى منتخب مصر لحضور مؤتمر التقديم

حسام وابراهيم حسن
حسام وابراهيم حسن

وجّه حسام حسن، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، الدعوة لكل أعضاء الجهاز المعاون وأعضاء اتحاد الكرة لحضور مؤتمر تقديم الجهاز الفني للفريق الوطني.

وجاء تشكيل الجهاز المعاون لـ منتخب مصر كالتالي، حسام حسن مديرًا فنيًا، وإبراهيم حسن مديرًا للكرة، وطارق سليمان مدربا عاما، ومحمد عبد الواحد مدربًا، وسعفان الصغير مدربا للحراس، والبرازيلي مانويل باريونوفو مدربا للأحمال، ووليد بدر مديرًا إداريًا، ومحمد أبوالعلا طبيبًا للفريق.

وكان اتحاد الكرة قد أصدر بيانًا رسميًا أعلن من خلاله توقيع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، على عقود تدريب الفراعنة خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا.

ووقع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام عقود تولي التوأم حسام وإبراهيم تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم.

وقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة التهنئة للتوأم حسام وإبراهيم على تولى تدريب منتخب مصر، مع التأكيد على توفير جميع متطلبات المنتخب لتحقيق طموحات وآمال الجماهير المصرية.

وتقرر إقامة المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم حسام مديرًا فنيًا لمنتخب مصر الأول وإبراهيم حسن مدير المنتخب، وذلك في الثانية ظهر الخميس 15 فبراير بأحد فنادق التجمع الخامس.

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