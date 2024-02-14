جلسة خاصة بين حسام حسن وميكالى للتنسيق بشأن معسكر مارس

طالب حسام حسن المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، مسئولى اتحاد الكرة، بالتنسيق مع روجيرو ميكال المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، بهدف التنسيق فيما بينهما بشأن لاعبى الفراعنة الذى سيعتمد عليهم حسام حسن خلال الفترة المقبلة.

وينوي العميد، ضم بعض اللاعبين من صفوف المنتخب الأوليمبي، لقائمة الفراعنة التى ستخوض فعاليات البطولة الودية التى ستقام فى دبى خلال الفترة من 22 مارس وحتى يوم 28 من الشهر نفسه بمشاركة منتخبات نيوزيلندا وكرواتيا وتونس.

ويسعى حسام حسن للنزول بمعدل اعمار لاعبى الفراعنة خلال الفترة المقبلة، بهدف تجديد الدماء وإعداد جيل تكون لديه القدرة على الوصول لمونديال 22026 وكذلك المنافسة على لقب بطولة أمم إفريقيا 2025 التى تستضيفها المغرب.

وتعد بطولة دبى الودية فرصة رائعة أمام حسام حسن لتجربة لاعبين جددا، من بين لاعبى المنتخب الأوليمبى حتى يكونوا جاهزين؛ للمشاركة مع الفراعنة فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 وكذلك بطولة إفريقيا 2025 التى تقام فى المغرب.

ويدرس الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة العميد حسام حسن إقامة معسكر مبكر من أجل تجهيز اللاعبين المحليين، مع انضمام المحترفين في وقت لاحق، حتى يكون الفراعنة جاهزون للظهور بشكل مشرف فى البطولة الودية.

وأعلن اتحاد الكرة التشكيل النهائى للجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الذى يضم كلا من:

حسام حسن: مدير الفني

إبراهيم حسن: مدير المنتخب

طارق سليمان: مدرب عام

محمد عبدالواحد: مدرب

سعفان الصغير: مدرب حراس.

مانويل باريونوفو: مدرب أحمال "برازيلي"

وليد بدر: مدير إداري

كما تقرر استمرار الجهاز الطبي والإداري.

ومن المقرر أن يتم تقديم أعضاء الجهاز الفنى للفراعنة، غدا الخميس، فى مؤتمر صحفى بأحد فنادق القاهرة الجديدة.