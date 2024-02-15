الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

إبراهيم حسن: أتمنى زيادة الجماهير فى المدرجات

إبراهيم حسن
إبراهيم حسن

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن وجود جلسة مع مجلس إدارة اتحاد الكرة ورابطة الأندية خلال الساعات المقبلة؛ لتنسيق بعض الأمور الخاصة بالدوري والمنتخب الوطني.

ويُقام حاليًا مؤتمر صحفي بأحد الفنادق الكبرى الجديدة، بحضور عدد من أعضاء مجلس الجبلاية، لتقديم حسام حسن مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب مصرالأول لكرة القدم، بعد إقالة البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق للفراعنة".

زيادة الجماهير في المدرجات

وقال إبراهيم حسن إن "هناك جلسة خلال الساعات المقبلة، مع مجلس إدارة اتحاد الكرة، في حضور أحمد دياب ومسئولى اتحاد الكرة والجهاز الفني، من أجل عرض كافة احتياجاتنا، وكذلك ترتيب كافة الأمور الخاصة بالدوري والتجمعات".

وأضاف أن "الجميع فى الإدارة لديهم رغبة قوية في تقديم كل شىء للجهاز الفني والخروج بأفضل صورة ممكنة".

وتابع:"أتمنى من المسئولين زيادة الجماهير في المدرجات؛ لأنها تمثل ضغطًا إيجابيًا على اللاعب المصري، وتزيد من حماسه ومجهوده داخل الملعب"، متابعًا:"أما قلة الجماهير فإنها تقلل من مستوى اللاعبين ومجهودهم داخل الملعب".

واختتم:"لذلك نريد دورى منتظمًا وجمهورًا كبيرًا فى الملاعب، خاصة في المباريات الكبيرة لمنتخب مصر".

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من جهته؛ قال جمال علام، رئيس اتحاد الكرة: إن هدفنا من حسام حسن هو الوصول لبطولة الأمم الإفريقية والوصول لكأس العالم 2026.

يذكر أن مسئولي اتحاد الكرة قد تركوا لحسام حسن الحرية الكاملة فى اختيار الجهاز المعاون له، والمكون من إبراهيم حسن مدير المنتخب، وطارق سليمان  كمدرب عام، محمد عبد الواحد مدرب مساعد وسعفان الصغير مدرب حراس مرمى ومانويل باريونوفو مدرب أحمال “برازيلي ” وأخيرا ووليد بدر مدير إداري، كما تقرر استمرار الجهاز الطبي والإداري.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن إقالة روي فيتوريا، على خلفية الخروج المبكر من بطولة كأس أمم إفريقيا "كان 2023" من دور الـ16 على يد منتخب الكونغو الديمقراطية.

ابراهيم حسن منتخب مصر رابطة الأندية فيتوريا جمال علام

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