الشوط الأول.. الأهلى يبدع بثلاثية فى شباك بلدية المحلة

تقدم نادي الأهلي على ضيفه بلدية المحلة بثلاثة أهداف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على استاد القاهرة، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة لبطولة دوري نايل.

وجاء هدف الأهلي الأول عن طريق المهاجم الفلسطيني وسام أبوعلي في الدقيقة الخامسة من متابعة للتمريرة الطولية التي أرسلها رامي ربيعة، ليمنح فريقه التقدم.

واستطاع كريم فؤاد تسجيل الهدف الثاني لـ الأهلي في الدقيقة 15 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعدما مرر رضا سليم الكرة من الجهة اليسرى لمحمد مجدي أفشة، والذي حاول تسديد الكرة، لكن دفاعات البلدية تصدت لها، لتصل لزميله والذي وضعها في الشباك

وأحرز المغربي رضا سليم ثالث أهداف الأهلي في الدقيقة 42، بعدما تلقى تمريرة طولية من إمام عاشور، ليسدد الكرة في الشباك، حيث تم التأكد من صحة الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو، بعد إلغائه أولًا بداعي التسلل.

وجاء تشكيل بلدية المحلة كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد حسين

خط الدفاع: هشام شعبان - محمد عبدالرزاق - أحمد رضا - أحمد كهربا

خط الوسط: محمد أميسي - يوسف حسن - كريم ممدوح - إسلام مرزوق - عبدالله جمعة

خط الهجوم: حسام أشرف

ويتواجد على دكة البدلاء محمود ماهر - محمد نهيري - محمد صابر - وحيد محسن -علاء مارسيلو - إيمانويل - إينوك - محمد عادل أمو- ماجد هاني

ومن جهته كشف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة بلدية المحلة، في إطار مباراته المؤجلة من الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري والتي ستقام على استاد القاهرة.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وعمر كمال.

خط الوسط: إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد وكريم فؤاد ورضا سليم.

خط الهجوم: وسام أبوعلي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

أكرم توفيق وبيرسي تاو ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية وعلي معلول ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست وطاهر محمد طاهر.