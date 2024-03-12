الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل قمة آسيا.. حجازي يقود الاتحاد والهلال بالقوة الضاربة

الهلال والاتحاد
الهلال والاتحاد

أعلن خورخي خيسوس، المدير الفني للهلال، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الاتحاد في قمة مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا مساء اليوم.

ويقود هجوم الزعيم في لقاء اليوم ألكسندر ميتروفيتش ويجاوره سالم الدوسري ومالكوم، بينما يواصل العويس حراسة مرمى الفريق.

ويقود أحمد حجازي محترفنا في صفوف الاتحاد وقائد الفريق، الفريق في لقاء الليلة بينما يبدأ في الهجوم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

تشكيل قمة آسيا.. حجازي يقود الاتحاد والهلال بالقوة الضاربة

وجاء تشكيل الهلال كالآتي:

حراسة المرمى: العويس

خط الدفاع: سعود، كوليبالي، البليهي، الشهراني

خط الوسط: نيفيز، سلمان، سافيتش

خط الهجوم: سالم، ميتروفيتش، مالكوم

بينما جاء تشكيل الاتحاد كالآتي:

حراسة المرمى: المعيوف

خط الدفاع: فواز الصقور، أحمد حجازي، فيليبي لويز، مدالله العليان

خط الوسط: فابينيو، فيصل الغامدي، أحمد الغامدي

خط الهجوم: رومارينيو، حمدالله، مروان الصحفي

ويبدو فريق الهلال هو الأقرب لحسم التأهل ما لم يحقق فريق اتحاد جدة مفاجأة كبيرة، خاصة بعدما حسم الزعيم مواجهة الإياب بهدفين نظيفين على ملعب "المملكة آرينا"، فى ذهاب ربع نهائى النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.

آسيا حجازي الاتحاد الهلال احمد حجازى ميتروفيتش

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