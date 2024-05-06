تشكيل المصري.. صلاح محسن يقود الهجوم أمام طلائع الجيش

أعلن علي ماهر، المدير الفني لفريق النادي المصري عن تشكيل فريقه للقاء فريق طلائع الجيش في اللقاء المقرر إقامته في السابعة من مساء اليوم على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الواحد والعشرين من دوري نايل.

جاء تشكيل المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، عمرو موسى، حسين السيد

خط الوسط: معتز بن منير، محمود حمادة،حسين فيصل، ميدو جابر، فخر الدين بن يوسف

خط الهجوم: صلاح محسن

فيما ضمت قائمة البدلاء كلا من:

عصام ثروت، حسن علي، محمد طارق، عمرو سعداوي، ايزي ايمكا، احمد اشرف، سمير فكري، عبد الرحيم دغموم، غيلاس جناوي

ويغيب عن اللقاء كل من: يوسف الجوهري، احمد ايمن منصور، احمد عيد، محمد الشامي للاصابة.

يدير اللقاء طارق مجدي حكما للساحه ومعه كل من محمد فاروق وصالح محمد كمساعدين، إضافة إلى أحمد ناجي حكما رابعًا، فيما يتولى صبحي العمراوي مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميلته يارا عاطف.