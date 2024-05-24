أعلن سيد ياسين، المدير الفني لنادي إنبي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة إنبي وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل

يواجه إنبي نظيره سيراميكا كليوباترا، في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في افتتاحية الجولة الخامسة والعشرون بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

تشكيل إنبي لمواجهة سيراميكا كليوباترا بدوري نايل

حراسة المرمى: بودي سمير.

خط الدفاع: أحمد كالوشا وأحمد صبيحة، وسيف الخشاب وعلي فوزي.

خط الوسط: مصطفى دويدار وأحمد العجوز، ومودي ناصر ومصطفى شكشك.

خط الهجوم: رفيق كابو وأحمد أمين أوفا.

القنوات الناقلة لمباراة إنبي وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل

تنقل مباراة إنبي وسيراميكا كليوباترا، في افتتاحية الجولة الخامسة والعشرون بمسابقة دوري نايل، المقرر انطلاقها السابعة مساء اليوم، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، عبر قناة أون تايم سبورت 1.

ويسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، عبر قناة أون تايم سبورت 1، يقدمه أحمد خيري، رافقة الكباتن تامر صقر ومحمد أبو العلا، بينما يتولى مهمة التعليق على المباراة مؤمن حسن، والمراسل من أرض الملعب حاتم فتح الله.

حكام مباراة إنبي وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل

يقود مصطفى عثمان، إدارة ساحة مباراة إنبي وسيراميكا كليوباترا، ويعاونه يوسف البساطي حكم مساعد أول، ومحمد مجدي سليمان حكم مساعد ثان، ومعهم محمود بسيوني حكم فيديو وأسامة السيد مساعد حكم فيديو.

موقف إنبي بجدول دوري نايل

يحتل الفريق البترولي، المركز الثامن بجدول دوري نايل برصيد 33 نقطة من 23 مباراة، بواقع تسعة انتصارات وست تعادلات و8 هزائم.

ويمتلك إنبي مباراة مؤجلة من الأسبوع الثاني والعشرون أمام الزمالك، تقام في وقت لاحق تحدده رابطة الأندية المحترفة.

سيراميكا كليوباترا يكتسح إنبي برباعية في الدور الأول

اكتسح سيراميكا كليوباترا نظيره إنبي، في مواجهة الدور الأول بين الفريقين، برباعية مقابل هدفين.