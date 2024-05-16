إنبي يستضيف مودرن فيوتشر في مباراة دخول المربع الذهبي بدوري نايل

يستضيف إنبي فريق مودرن فيوتشر، في السابعة مساء اليوم الخميس، بملعب بتروسبورت، في الأسبوع الثالث والعشرين من مسابقة دوري نايل.

ويحتل إنبي بقيادة سيد ياسين المركز السابع في جدول دوري نايل برصيد 32 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الزمالك من الأسبوع الثاني والعشرين، وحقق 9 انتصارات وتعادل 5 مرات وخسر 7 مباريات وسجل 26 هدفا ودخل مرماه 19 هدفًا.

انبي والوصول للمربع الذهبي

وجمع إنبي 5 نقاط من آخر 5 مباريات بالتعادل مع الأهلي والداخلية، ثم الهزيمة أمام طلائع الجيش وبيراميدز والفوز على البنك الأهلي، ويسعى للفوز والوصول للنقطة 35 والصعود للمركز الرابع ودخول المربع الذهبي.

على الجانب الآخر، يحتل مودرن فيوتشر المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الجونة والأهلي من الأسبوعين الحادي عشر والسابع عشر وحقق مودرن فيوتشر 6 انتصارات وتعادل 9 مرات وخسر 5 مباريات وسجل 20 هدفا ودخل مرماه 17 هدفا.

مودرن فيوتشر في أول اختبار مع طلعت يوسف

ولم يحقق مودرن فيوتشر الفوز في أخر أربعمباريات وجمع منها ثلاث نقاط بالتعادل مع الداخلية وطلائع الجيش والبنك الأهلي والهزيمة أمام بيراميدز ما أدي لرحيل مدربه تامر مصطفى والتعاقد مع طلعت يوسف لقيادة الفريق.

ويسعى طلعت يوسف لبداية قوية وقيادة مودرن فيوتشر للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 30 والتقدم للمركز التاسع .

ويتكون الجهاز الفني الجديد لمودرن فيوتشر من طلعت يوسف مديرا فنيا وحسن موسى مدربا عاما ومنير عقيلة مدربا عاما

ودانيال خيمينيز مدربا مساعدا ومحمد يونس مدربا لحراس المرمى وأحمد عبد اللطيف مخطط الأحمال وكريم فهمي محلل أداء.

يدير المباراة محمود البنا ويساعده سمير جمال وإسلام أبوالعطا ومعهم محمد الصباحي حكم فيديو ومحمد عباس قابيل مساعد حكم فيديو.