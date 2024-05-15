تشكيل بيراميدز وسيراميكا في دوري نايل

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة سيراميكا كليوباترا في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل سيراميكا ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ٢٣ من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - وليد الكرتي - محمود زلاكة - إبراهيم عادل - دودو الجباس - مروان حمدي

بينما أعلن الجهاز الفنى لفريق سيراميكا كيلو باتر بقيادة أيمن الرمادي تشكيلة فريقه الاساسية للقاء بيراميدز.

وتضم تشكيلة سيراميكا كيلوباتر كلا من:

في حراسة المرمى:محمد بسام

خط الدفاع: أحمد هاني ورجب نبيل وعبد الرحمن بودي ومحمد عادل

خط الوسط صديق ايجولا وأحمد القندوسي ومحمد إبراهيم وصامويل امادي

وخط الهجوم:أحمد ياسر ريان

ويجلس على الدكة كلا من:كوكو وخالد صبحي وسعد سمير وأحمد بلحاج وإبراهيم محمد وأحمد القرموطي وجون ايبوكا ومروان عثمان

وقررت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، تعديل موعد مباراة الإسماعيلي وبيراميدز، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي بدوري نايل

ويحل الفريق السماوي ضيفا على نظيره الإسماعيلي، الأحد المقبل 19 مايو، على ستاد الإسماعيلية، في تمام السادسة مساء الموعد الجديد للمباراة، في افتتاحية الجولة الرابعة والعشرين بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

وكان من المفترض إقامة المباراة في السادسة مساء اليوم ذاته، إلا أن موعد المباراة النهائية من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية نسخة الموسم الجاري (2023/2024)، بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، أجبر رابطة الأندية المحترفة، على تقديم موعد مواجهة بيراميدز والإسماعيلي لمدة 60 دقيقة.