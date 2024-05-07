الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مدرب إنبى: هدفنا التتويج بالدورى والعودة مجددًا للبطولات الإفريقية

إنبي
إنبي

عدد سيد ياسين، المدير الفني لنادي إنبي، أسباب فوز ناديه على نظيره فريق البنك الأهلي، بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الأسبوع الـ21 من منافسات الدوري الممتاز للموسم الحالي 2023/ 2024.

وقال سيد ياسين، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباحكو رياضة"، عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "فريق البنك الأهلي محترم، ولكننا استغلينا أخطاءهم خلال المباراة، ونسير على خطط منظمة وفق سياسة النادي، منذ اليوم الأول لنا هنا وبعد ثقة أيمن الشريعي بالجهاز الفني".

وأردف المدير الفني للفريق البترولي: "رئيس نادي إنبي وفر لنا الاستقرار، وهذه الأمور تجعلك تعمل بكل أريحية دون ضغوط، وتعاهدنا سويًا منذ البداية أن لا ندخر جهدًا أو نقطة عرق واحدة، من أجل الوصول لأبعد نقطة ممكنة في بطولة الدوري، والظهور في البطولات الإفريقية خلال الموسم الكروي المقبل".

سيد ياسين: الفوز بالدوري حق مشروع 

وأكمل ياسين: "أحلم بالتتويج بلقب الدوري المصري، وهذا حق مشروع، ودائمًا أتحدث مع اللاعبين في هذا الشأن حتى أرفع الحافز لديهم، وهدفي إعادة الفريق البترولي للظهور في البطولات الإفريقية من جديد، خاصة بعدما ابتعد عن المشاركة الإفريقية منذ عام 2016".

وتابع مدرب إنبي: "نتائجنا خلال الموسم الجاري جيدة أمام الفرق الكبيرة، وفزنا على الزمالك في وقت سابق، وتعادلنا مع الأهلي فلما لا نتوج بالدوري، نحن قادرون على فعل ذلك، أثق في اللاعبين، وهم أيضًا يثقون بي وسنفعل ذلك سويًا إن شاء الله".

وكشف سيد ياسين، مدرب إنبي، أن النادي البترولي يصنع النجوم ويقوم ببيعها للأندية الكبرى مثل الأهلى والزمالك وغيرها، لذا دائمًا ما أقول الأهلى نادي بطولات وعلامة تجارية كبيرة، فى المقابل نادي إنبي يصنع النجوم.

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