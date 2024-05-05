إنبي يسحق البنك الأهلي بخماسية في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، فوزا كبيرا على البنك الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن الجولة 21 من بطولة الدوري.

افتتح ياو أنور التسجيل لصالح البنك الأهلي في الدقيقة 26 قبل أن يرد فريق إنبي بخمسة أهداف متتالية.

وسجل خماسية إنبي كلا من أحمد أمين أوفا ومودي ناصر "هدفين" ومصطفى دويدار ويوسف لبيب في الدقائق 52 و55 و74 و88 و96.

بهذا الفوز ارتفع رصيد إنبي عند 32 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد البنك الأهلي عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر.

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أحداث المباراة

في البداية تعرض إسحاقو يعقوبو لإصابة مبكرة في الدقيقة 18 ليخرج ويحل عاصم صلاح بدلا منه.

واستطاع البنك الأهلي أن يتقدم بالهدف الأول في الدقيقة 25 عن طريق ياو أنور بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 43 تعادل أحمد أمين أوفا لإنبي ولكن هدفه لم يحتسب بسبب وجود وضعية تسلل.

وفي الدقيقة 52 وبالوقت الضائع من الشوط الأول عاد أوفا للتسجيل ولكن هدفه احتسب تلك المرة مستغلا عرضية داخل منطقة الجزاء مودي ناصر.

في الشوط الثاني تقدم ناصر بالهدف الثاني لإنبي بالدقيقة 55 برأسية بعد عرضية من مصطفى شكشك.

وسجل ناصر الهدف الثالث لإنبي في الدقيقة 74 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف مصطفى دويدار الهدف الرابع لإنبي في الدقيقة 88 بعد انفراد بثلاثة لاعبين من إنبي بالحارس حسن شاهين الذي تصدى للكرة لترتد نحو دويدار الذي سدد كرة صاروخية في الشباك.

وأنهى يوسف لبيب البديل خماسية إنبي في الدقيقة 97 بعد كرة أمامية من حارس مرماه بودي سمير أخطأ الدفاع وحارس المرمى في التعامل معها ليسجل لبيب الكرة برأسية.

وأصبح بودي سمير أول حارس مرمى في الدوري المصري يصنع هدفا منذ بداية الموسم الحالي.

وسيلعب إنبي مباراته المقبلة ضد مودرن فيوتشر يوم الخميس 16 مايو، كما سيلعب البنك الأهلي ضد فيوتشر أيضا ولكن يوم الجمعة 10 مايو.

