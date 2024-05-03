الجمعة 03 مايو 2024
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رياضة

المقاولون العرب يهزم زد بهدف في دوري نايل

المقاولون العرب وزد
المقاولون العرب وزد

تمكن فريق المقاولون العرب من تصحيح الأوضاع بعد الفوز على زد إف سي بهدف دون رد في الجولة 21 من بطولة الدوري.

سجل عمار حمدي هدف المباراة الوحيد لصالح المقاولون العرب في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول.

وارتفع رصيد المقاولون العرب عند 15 نقطة في المركز السادس عشر بينما توقف رصيد زد عند 33 نقطة في المركز الثالث.

أحداث المباراة

فريق المقاولون العرب بدأ المباراة بقوة وحوّل محمد سالم الكرة برأسية من داخل منطقة الجزاء وأمسك بها علي لطفي.

محمد رضا أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمني أمسك بها محمود أبو السعود.

واستطاع المقاولون أن يسجل التقدم في الدقيقة 16 بعدما أرسل أحمد الشيمي تمريرة من جهة اليمين استلمها عمار حمدي داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة لتمر على يمين الحارس لداخل الشباك.

وحصل محمد إسماعيل مدافع زد على بطاقة حمراء في الدقيقة 25 ليستكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

في الدقيقة 34، أحمد الصغيري أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الثابتة وحولها أحمد زكي برأسية مرت لخارج الملعب.

فريق زد سيطر على مجريات الأمور وحاول إدراك التعادل في أكثر من مناسبة.

وفي الدقيقة 51 فرصة خطيرة لصالح المقاولون العرب بعدما أرسل عمار حمدي تمريرة من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء ولكن سددها محمد سالم بشكل غريب لخارج الملعب.

في الدقيؤقة 59 محمود الشبراوي توغل داخل منطقة الجزاء ولكنه سقط على أرضية الملعب بعد تدخل من الدفاع.

شادي حسين سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

فرصة خطيرة لفريق زد في الدقيقة 87، أحمد سيد عبد النبي أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء وحولها مصطفى زيكو براسية مرت لخارج الملعب.

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