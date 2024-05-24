الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة إنبي بدوري نايل

جون إيبوكا
جون إيبوكا

أعلن أيمن الرمادي، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة إنبي، بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وإنبي

يواجه سيراميكا كليوباترا نظيره إنبي في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في افتتاحية الجولة الخامسة والعشرون بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

تشكيل سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: أحمد هاني - أحمد بيكهام - خالد صبحي -عبد الرحمن بودي. 

خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - محمد توني - أحمد القرموطي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: چون إيبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: 

محمد كوكو - سعد سمير - محمد إبراهيم- إبراهيم محمد - فيڤور اكيم - أحمد ياسر ريان - محمد ابو العلا - صامويل أمادي - مروان عثمان.

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة إنبي بدوري نايل

القنوات الناقلة لمباراة سيراميكا كليوباترا وإنبي بدوري نايل

تنقل مباراة سيراميكا كليوباترا وإنبي، في افتتاحية الجولة الخامسة والعشرون بمسابقة دوري نايل، المقرر انطلاقها السابعة مساء، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، عبر قناة أون تايم سبورت 1.

ويسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، عبر قناة أون تايم سبورت 1، يقدمه  أحمد خيري، رافقة الكباتن تامر صقر ومحمد أبو العلا، بينما يتولى مهمة التعليق على المباراة مؤمن حسن، والمراسل من أرض الملعب حاتم فتح الله.

حكام مباراة سيراميكا كليوباترا وإنبي بدوري نايل

يقود مصطفى عثمان، إدارة ساحة مباراة إنبي وسيراميكا كليوباترا، ويعاونه يوسف البساطي حكم مساعد أول، ومحمد مجدي سليمان حكم مساعد ثان، ومعهم محمود بسيوني حكم فيديو وأسامة السيد مساعد حكم فيديو.

حكام مباراة سيراميكا كليوباترا وإنبي بدوري نايل

موقف سيراميكا كليوباترا بجدول دوري نايل 

يحتل سيراميكا كليوباترا، المركز الخامس بجدول دوري نايل برصيد 34 نقطة من 22 مباراة، بواقع تسعة انتصارات و7 تعادلات و6 هزائم.

ويمتلك سيراميكا كليوباترا، مباراتين مؤجلتين أمام القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك، من الجولتين الحادية عشر والتاسعة عشر، يقامان في وقت لاحق تحدده رابطة الأندية المحترفة.

 

سيراميكا كليوباترا يكتسح إنبي برباعية في الدور الأول

اكتسح سيراميكا كليوباترا نظيره إنبي، في مواجهة الدور الأول بين الفريقين، برباعية مقابل هدفين.

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