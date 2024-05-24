الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ظهير سيراميكا محمد شكري يجري جراحة "الرباط الصليبي" بنجاح في ألمانيا

محمد شكري
محمد شكري

أجرى محمد شكري الظهير الأيسر الدولي لنادي سيراميكا كليوباترا، جراحة الرباط الصليبي بنجاح في ألمانيا، تحت إشراف دكتور كريستيان وولف، أحد كبار المتخصصين في هذا النوع من الجراحات.

موعد عودة ظهير سيراميكا للقاهرة

ويعود محمد شكري إلى القاهرة يوم الأربعاء المقبل، لبدء البرنامج التأهيلي، استعدادًا للعودة إلى التدريبات الجماعية لفريق سيراميكا كليوباترا في المرحلة المقبلة.

وشارك محمد شكري في ٢١ مباراة مع سيراميكا كليوباترا خلال الموسم الحالي، بواقع  ١٦ مباراة في الدوري العام، ومباراتين في كأس السوبر للأندية الأبطال، و٣ مباريات في كأس الرابطة

 وساهم الظهير الأيسر الدولي في ٥ أهداف مع سيراميكا كليوباترا، أحرز هدفين وصنع ٣ أهداف.

ويلعب محمد شكري معارًا حتى نهاية الموسم الجاري 2023-2024، قادمًا من النادي الأهلي.

ويبلغ شكري من العمر 24 عامًا، وتُقدر قيمته التسويقية بمبلغ 1 مليون يورو بحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي.

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