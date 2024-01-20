السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"أبوغوش": حماس انتقلت إلى طور جديد.. تكتيك "الخلايا المنفردة"

حماس
حماس

أكد الخبير الفلسطيني في العلاقات الدولية، نهاد أبو غوش، أن المصادر الإسرائيلية تقول إن حماس بدأت في إعادة تكييف أوضاعها التنظيمية والعسكرية في القطاع بحيث انتقلت إلى طور جديد وهو طريقة عمل “الخلايا المنفردة” بحيث تعمل كل خلية وحدها وفقا لظروفها الميدانية وليس وفقا لتعليمات عليا.

وأضاف “أبو غوش” في لقائه لفضائية "الغد"، أنه رغم ما تواجهه من قصف جيش الاحتلال لا تزال تقاوم وتكبد جيش الاحتلال خسائر كبيرة.. حماس لا تزال قوية.. وإسرائيل فشلت في تحقيق أهداف الحرب، لم تقض على حماس، ولم تطلق سراح الأسرى.. ولم تتخلص من التهديد، حتى أصبح يقال في إسرائيل إن الانتصار الوحيد الذي يمكن أن تحققه هو الإطاحة  بنتنياهو.

وتابع “أبو غوش”: “من هنا فإن ما قاله إيهودا باراك يمثل تشخيصا للواقع المادي ويكاد يكون محل توافق عام  في المجتمع الإسرائيلي”.

الخبير الفلسطيني نهاد أبو غوش

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