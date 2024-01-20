نفين مسعد لـ"الشاهد": المواطنة اكتسبت دفعة قوية بعد يونيو 2013

أكدت الدكتورة نيفين مسعد، أستاذ النظم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المواطنة اكتسبت دفعة قوية بعد يونيو 2013.

وأضافت "مسعد"، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "المواطنة فيه الشق بين المسلمين والمسيحيين هذا الشق اكتسب أهمية كبيرة جدًا بعد يونيو 2013، وقبل ذلك كان هناك شرخ مؤكد في هذا الشق، حيث إذا كانت جماعة من الإخوان المسلمين هي من تحكم، فكان الفرز يحدث من أول لحظة، بعيد عن التطورات السياسية والتعديلات الدستورية، وأصبح هناك انخراط من أعداد متزايدة من المواطنين في العمل العام وإقبال على المشاركة السياسية".

وتابعت: "هذا نشهده في جميع الاستحقاقات الانتخابية برؤية العين والنظر والملاحظة المباشرة، وهناك مزيد من الأقباط وشباب الأقباط يكتبون في ملف المواطنة، وهناك مشروع إبداعي أدبي ويكتبون في هذا الملف، ولابد من التحدث عن مجتمع واحد والجميع يعرفه بحكم المعايشة وهناك أشياء بسيطة لا نشهدها دون الكتابة".

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.