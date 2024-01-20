السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تفسير عظيم من الشيخ خالد الجندى لآية الكرسى

خالد الجندي
خالد الجندي

فسر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، آية الكرسي.

وقال خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت: "أعظم آية في القرآن وهذا موضوع يطول شرحه، ولكن ركز معايا ربنا بيقول ولا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء".

وأضاف: "معناها أن ربنا سبحانه وتعالي استأثر بعلم الغيب، ويعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني ربنا يعلم ما أمامك وما خلفك، وما فوقك وما تحتك، والجهات المحيطة بك، وجاء بذلك بالتعبير القرآني من باب الإجازة، وهذا مجاز لاستعمال مبنى على اعتبار الاعتبار بالتمثيل".

وأمور الدنيا ليس المكان، وإنما الزمان، وإنما المستقبل والماضي، وهذا حلاوة تفسير كل أعمال الإنسان، والمحسوسات والمعقولات، حيث كن بهاتين الجهتين عن سائر جهات ما أحاط به علمه.

لعلهم يفقهون خالد الجندي دي ام سي آية الكرسي

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