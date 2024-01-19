خالد أبو بكر: ربنا يوفق الحكومة ويكرمها بس مش هسكت على وجع الناس

علق الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على تغيير وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية".

وقال الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن الأزمة الاقتصادية واضحة ومعروفة ولا ينكرها أحد، وهي في "توافر العملة الاجنبية".

وأضاف: "هذه المرحلة هي مرحلة إيجاد الحلول، وأتوقع أتخيل أن تقدم الحكومة حلولها، وحتى يؤتي هذا الحل ثماره، سيكون هناك تفاعل من المجتمع الدولي".

وأشار إلى أن الحكومة تقول إنها تعمل على حل الازمة الاقتصادية وتوفير العملة الأجنبية، وتدارك آثار الأزمة بقدر ما يمكن، مضيفًا أن احتمالة رفع سعر الدولار قائمة، ولكن الجميع ينتظر حلًا من الحكومة.

وواصل: "بعض الأسواق مثل مصر، حينما يرتفع الدولار، فهذا جيد لبعض المستثمرين.. لدينا أزمة دولار لاينكرها أحد.. وهنسمع تقارير من دي كتير والدولة بتحاول واحنا في مرحلة إيجاد الحل".

وتابع: "ربنا يوفق الحكومة ويكرمها.. بس من هنا لحد ما الحكومة يكون عندها حل اللي عنده مشكلة هعرضها.. اللي حصله وجع هقوله ومش هسكت.. واللي حصله خسارة مين هيعوضه؟".