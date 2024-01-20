السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نيفين مسعد لـ"الشاهد": المدرسة لها تأثير كبير على الأبناء ورغبتهم فى التقليد

نيفين مسعد
نيفين مسعد

أكدت الدكتورة نيفين مسعد، أستاذ النظم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المدرسة لها تأثير كبير في الأبناء ورغبتهم في التقليد.

 

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،:" هناك مبالغة في الاحتفال بأعياد الميلاد لدي الفتيات في الجيل الجديد".

 

وتابعت:" هذه الظاهرة بدأت ملاحظتها من حفيداتي والذين يتراوحوا ما بين 9 إلى 13 سنوات، حيث بدأت مستوى تطلعاتهم إلى حاجة شديدة الاستهلاكية، لكن لا تناسب الأعمار من مساحيق تجميل وكريمات وأشياء من هذا القبيل، وفي المنزل ليس كذلك، وهذا تأثير المدرسة والرغبة في التقليد، لأن الأسر من الطبقة الوسطي ليس لدينا غير التعليم الجيد كوسيلة لنعطيه للابناء، والتعليم الجديد معروف أين موجود، وهذه المدارس يدخلها أبناء الطبقة الوسطي وهم يدبرون القرش علي القرش حتى يرفعوا مستوى أولادهم ويقدموا مستوى جيد من التعليم، ولكن الطبقات العليا الأموال سهلة بالنسبة لهم، وبالتالي وجدنا مستويات عالية في الاحتفال بأعياد الميلاد".

 

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

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