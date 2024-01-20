عبدالوهاب داود: الدورة الـ55 لمعرض الكتاب تشهد عودة قوية للشعر والشعراء

كشف عبدالوهاب داود، الكاتب الصحفي، عن أهم ما يميز الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال خلال لقائه بفضائية "مدرستنا"، مع الفنان سامح حسين، وهدير أبوزيد، في برنامج "نقطة نظام" إن أهم ما يميز هذه الدورة هو العودة القوية للشعر، والشعراء في التواجد من حيث الإصدارات والندوات والاحتفاليات الخاصة.

وأضاف أن هناك احتفالية خاصة في هذه الدورة سيشرف عليها الشاعر الكبير أحمد الشهاوي، خاصة بديوان الشعر المصري، لأنه كان طوال الوقت هناك ادعاء أن الشعر في مصر ليس في المرتبة الأولى.

وأشار إلى أن طوال الوقت الشعر المصري متقدم وظاهر، ولكن التصدي للرد على هذه المزاعم، هو أن هناك 6 دواوين شعرية ستصدر من الهيئة العامة للكتاب في مشروع ديوان الشعر المصري، من كبار الشعراء القدماء.