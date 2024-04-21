الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

طن الذرة ب،10700 للتركي و11500للتركي.. اسعار الاعلاف اليوم في الاسواق

الاعلاف
الاعلاف

شهدت ـسعار الذرة استقرارا، اليوم الأحد، في الأسواق حيث سجل سعر طن الذرة  أرجنتينى 12500 جنيه، وسجل سعر طن الذرة برازيلى 13000 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة  أوكراني  11500 جنيه، وسجل سعر طن الذرة تركى 10700 جنيه.

أسعار الذرة

وبلغ سعر أردب الذرة الرفيعة  محلى  حورس 2700 جنيه، فيما بلغ سعر أردب الذرة الشامية 2800 جنيه، وبلغ سعر كورن فلاك  ذرة أ أرجنتينى 12900 جنيه، فيما بلغ سعر بذرة الصويا SB مستورد 27000 جنيه، وبلغ سعر كسب صويا محلى 44% 25500 جنيه، وبلغ سعر كسب صويا 46% محلى 26500 جنيه، فيما بلغ سعر كسب صويا مستورد 26500 جنيه.

وسجل سعر طن صويا فول فات  مستورد  37400 جنيه أرضه، فيما سجل سعر صويا فول فات محلي 38300 جنيه أرضه، بينما سجل صويا هاى فات 43% مستورد  23000 جنيه أرضه ، في حين سجل صويا هاى فات 43% محلي  29000 جنيه أرضه .

وبلغ سعر طن كسب عباد +36% 17100 جنيه، بينما بلغ سعر جيلوتين  مستورد 44450 جنيه، وبلغ جيلوتين محلى 45000 جنيه، كما بلغ سعر طن رده بران محلى 11400 جنيه، فيما بلغ سعر طن النخالة الخشنة 13000 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح   650  جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن

وسجل طن أعلاف بادى 24000 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 23950 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 23850 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 22450 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 22000 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 19700 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 22200 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14%بـ 19500 جنيه.

الذرة ب10700 للتركي و11500للتركي أسعار الأعلاف اليوم

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