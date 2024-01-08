من هو محمد العمروسي خطيب مي فاروق

أعلنت المطربة مي فاروق، أمس الأحد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خطبتها على الفنان الشاب الممثل محمد العمروسي في احتفال عائلي بسيط حضره الأهل وبعض الأصدقاء المقربين من العروسين.

وبعد إعلان ذلك الخبر قام عدد كبير من جمهور الفنانة مي فاروق بالبحث عن كل ما يخص الفنان محمد العمروسي وعن حياته السابقة قبل إعلانه خطبته على الفنانة مي فاروق.



من هو الفنان محمد العمروسي؟

هو فنان مصري، وشاب موهوب، اسمه بالكامل محمد على العمروسي، وشهرته محمد العمروسي، اشتهر بمشاركته في الكثير من الأعمال الدرامية التلفزيونية والسينمائية.

ويعتبره الجمهور وجه مألوف فقد بدأ الدخول إلى عالم التمثيل منذ طفولته، حيث كان يشارك في العروض المسرحية التي كانت تقام في مدرسته، ولقي أدائه تشجيعًا كبيرًا من معلميه وزملائه وعائلته التي شجعته على الالتحاق بمعهد فنون مسرحية بعد ذلك ليدخل عالم السينما والدراما رسميًا.

وشارك "العمروسي" في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية وحصل على جائزة أفضل ممثل صاعد في المهرجان القومي للمسرح عام ٢٠٠٩.

وكانت أول مشاركة له أمام الفنانة مي عز الدين في مسلسل "قضية صفية" عام 2010، وعرفه الجمهور وقتها وأشادوا بأدائه في العمل الدرامي وشبهه العديد من الجمهور بالفنان الراحل النجم أحمد رمزي سواء في الشكل أو طريقة الأداء.

وشارك أيضًا في العديد من المسلسلات الدرامية، منها كلمات أواخر الشتاء في 2011، ومسلسل خطوط حمراء مع الفنان أحمد السقا في 2012 والفنان منذر رياحانة، ومسلسل بدون ذكر أسماء مع الفنان أحمد الفيشاوي والفنانة شيرين رضا في 2013، ومسلسل الصياد مع الفنان يوسف الشريف في 2014، وعاد للمشاركة والعمل مرة أخرى مع الفنان أحمد السقا في مسلسل ذهاب وعودة في 2015.

كما شارك مع الفنان باسم السمرة والفنان محمد فراج بطولة مسلسل شهادة ميلاد في 2016، وشارك في مسلسل عشم إبليس مع الفنان عمرو يوسف والفنانة دلال عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني 2017، ثم قدم مسلسل ورا كل باب حكاية في عام 2021 مع المؤلف أحمد خالد أمين في حكاية كدبة كبيرة أمام عدد كبير ومتنوع من النجوم.

وقدم دورًا كان له بصمة مع الجمهور في مسلسل الاختيار الجزء الثالث أمام الفنان ياسر جلال والفنان صبري فواز في 2022، وقدم مسلسل أنا شهيرة أنا الخائن مع الفنان أحمد فهمي في 2017، وقدم دورا في مسلسل الميزان في 2016 أمام الفنانة غادة عادل، ولكن كان أشهر أعماله عندما قدم دور البطولة في مسلسل زي القمر مع النجمة لقاء الخميسي.



وشارك الفنان محمد العمروسي في فيلم "أشباح أوروبا" في 2022 أمام الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ورغم عدم نجاح الفيلم في السينما جماهيريًا إلا أن أداء "العمروسي" قد لاقى إشادة كبيرة من الجمهور، بسبب اختلافه عن باقي أعماله السابقة، وأيضًا قدم فيلم "بتوقيت القاهرة" مع الفنانة أيتن عامر والفنان سمير صبري، وفيلم "الراجل الغامض بسلامته" مع الفنان هاني رمزي وفيلم "أسرار عائلية".