الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعرف على كيفية الاستعلام عن أكواد الطلاب للفصل الدراسي الأول لعام 2024 بالرقم القومي

امتحانات
امتحانات

أيام قليلة ويبدأ ماراثون امتحانات نصف العام للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 / 2024 لجميع الصفوف الدراسية.

وفي هذا الصدد يبحث الكثير من أولياء الأمور على موقع البحث العالمي “جوجل” عن كيفية الاستعلام عن اكواد الطلاب عن طريق الرقم القومي للدخول لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 / 2024.

وفي هذا الصدد، قامت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق بالاعلان عن كيفية تسجيل الاستعلام عن اكواد الطلاب للدخول لامتحانات الفصل الدراسي الاول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرسمي.

 

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جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2024


الاستعلام عن اكواد الطلاب بالرقم القومي للعام الدراسي 2024 / 2023

وقد  أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الاستعلام عن اكواد الطلاب لتسجيل الاستمارات الإلكترونية للدخول الى الامتحانات لتدقيق بيانات طلاب الصف الأول والصف الثاني الثانوي العام، استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024 حتى يوم الثلاثاء القادم الموافق 9 يناير 2024.

الاستعلام عن أكواد الطلاب للعام الدراسي 2024 / 2023

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المدارس الثانوية بجميع اشكالها، بالتنبيه على طلبة الصف الأول والصف الثاني الثانوي بضرورة تسجيل استمارة الامتحانات للصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الاول للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024 ومراجعتها بدقة عالية، وفى حالة وجود أخطاء، يتم التوجه إلى المدرسة للتعديل قبل الحفظ وطباعة الاستمارة وتسليمها إلى المدرسة مطبوعة.

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باقي 15 يوما.. امتحانات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2024

 

الاستعلام عن أكواد الطلاب للعام الدراسي 2024 / 2023


وحددت المديريات التعليمية والإدارات خطوات تفعيل استمارة التقدم لامتحانات الصف الأول الثانوي العام والصف الثاني الثانوي العام ومراجعة كافة البيانات، باستخدام الحساب المدرسي الموحد عن طريق اكواد الطلاب المسجلة لدى الوزارة منذ الصف الثالث الاعدادي، وتأكد الطالب من اللغة الأجنبية الثانية التي يدرسها إضافة إلى التأكد من الشعبة للصف الثاني الثانوي العام، و التأكد من كتابة بيانات الطلاب بشكل صحيح الخاصة بالمدرسة.

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انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول بجميع مدارس القاهرة لصفوف النقل

 

كيفية الاستعلام عن أكواد الطلاب بالرقم القومي للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024:

 

الخطوة الأولى:
الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من على موقع جوجل.

الخطوة الثانية:
اختيار حساب الطالب.

الخطوة الثالثة:
الضغط على خانة علامة التبويب.


الخطوة الرابعة:
الضغط على خانة  كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم.

الخطوة الخامسة:
الضغط على خانة  الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2024.

الخطوة السادسة:
سوف يظهر كود الطالب بعد ذلك، ويجب الاحتفاظ به حتى الانتهاء من جميع مراحل التعليم المدرسة المتبقية.

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الآن.. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي القاهرة 2024

والجدير بالذكر أنه في وقت سابق قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة الامتحان إلكترونيًا على التابلت وفقًا لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس وتدريب الطلاب الذين تسلموا التابلت على خطوات الدخول لمنصة الامتحان.

كما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإجراء الامتحان ورقيًا للمدارس غير المجهزة تكنولوجيا أو التي لم يتسلم طلابها التابلت، مشيرًة إلى أن مديري عموم الإدارات التعليمية هم المسؤولين عن قرار نظام الامتحان سواء إلكترونيًا أو ورقيًا، وفقًا لجاهزية البنية التكنولوجية لكل مدرسة.

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