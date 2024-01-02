الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2024

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 هو جدول يحدد مواعيد امتحانات الصف الثالث الإعدادي في جميع محافظات مصر، يتم إعداد هذا الجدول من قبل وزارة التربية والتعليم، ويتم الإعلان عنه قبل بدء الامتحانات بفترة كافية.

أهمية جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024

 

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية مهم لعدة أسباب، منها:

يساعد الطلاب على الاستعداد للامتحانات بشكل جيد، حيث يحدد لهم المواعيد النهائية لمراجعة المواد الدراسية.

ينظم عملية سير الامتحانات، حيث يضمن توزيع الطلاب على المدارس بشكل عادل.

يسهل عملية التصحيح ورصد الدرجات، حيث يحدد اللجان المسؤولة عن كل مادة.

 

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة

 

يوم الأربعاء الموافق 17 يناير: مادة اللغة العربية والخط والإملاء، ومادة التربية الدينية.

يوم الخميس الموافق 18 يناير: مادة الدراسات الاجتماعية، ومادة الحاسب الآلي.

يوم الاحد الموافق 21 يناير: امتحان مادة الهندسة، ومادة التربية الفنية.

يوم الاثنين الموافق 22 يناير: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير: امتحان مادة الجبر والإحصاء.

يوم الأربعاء الموافق 24 يناير: امتحان مادة العلوم.

 

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2024 الجيزة

 

يوم الأربعاء الموافق 17 يناير: مادة اللغة العربية.

يوم الخميس الموافق 18 يناير: مادة الجبر والإحصاء، ومادة الحاسب الآلي.

يوم الاحد الموافق 21 يناير: مادة الهندسة.

يوم الاثنين الموافق 22 يناير: مادة اللغة الإنجليزية، ومادة التربية الدينية.

يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير: مادة العلوم، ومادة التربية الفنية.

يوم الأربعاء الموافق 24 يناير: مادة الدراسات الاجتماعية ومادة التربية الرياضية الخاصة فقط بمدرسة السعيدية.

 

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2024 محافظة الشرقية

 

يوم الأحد 21 يناير 2024: مادة الجبر والإحصاء ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الاثنين 22 يناير 2024: مادة اللغة الأجنبية.

يوم الثلاثاء 23 يناير2024 مادة الهندسة ومادة التربية الفنية.

يوم الأربعاء 24 يناير 2024: مادة العلوم.

يوم الخميس 25 يناير 2024: مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 القاهرة والجيزة

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جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2024 محافظة الإسكندرية

 

يوم الاربعاء 17 يناير 2024: امتحان اللغة العربية، التربية الدينية، الخط العربي.

يوم الخميس 18 يناير 2024 امتحانات اللغة الأجنبية، التكنولوجيا

يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024: امتحانات دراسات اجتماعية، مجال زراعي.

يوم الإثنين 22 يناير 2024: امتحانات العلوم، التربية الفنية، اقتصاد منزلي

 

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2024 محافظة البحر الأحمر

 

الخميس 18 يناير: مادتى اللغة العربية والتربية الدينية.

السبت 20 يناير: مادتى الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية.

الأحد 21 يناير: مادة الهندسة.

الاثنين 22 يناير: الجبر والإحصاء ومادة الكمبيوتر.

الثلاثاء 23 يناير: مادة اللغة الإنجليزية.

الأربعاء 24 يناير: مادة العلوم.

 

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2024 محافظة الدقهلية

 

يوم الخميس 18 يناير: مادة اللغة العربية والخط والإملاء

يوم الأحد 21 يناير: لمادة الجبر والإحصاء ومادة التربية الدينية

يوم الاثنين 22 يناير: لمادة اللغة الأجنبية، والحاسب الآلي.

يوم الثلاثاء 23: لمادة الهندسة والتربية الفنية

يوم الأربعاء: 24 يناير لمادة الدراسات الاجتماعية

يوم الخميس 25 يناير: مادة العلوم

 

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2024 محافظة كفر الشيخ

 

يوم الخميس 18 يناير: امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، من 9 حتى 11.30 صباحا، ومادة التربية الدينية من الساعة 12 حتى 1:30 مساء.

يوم الأحد 21 يناير: امتحان مادة الجبر، من الساعة 9 حتى 11 صباحا، مادة العلوم من الساعة 11:30 حتى 12:30 مساء.

الاثنين 22 يناير: امتحان مادة الهندسة من الساعة 9 حتى 11 صباحا، ومادة الحاسب الآلى من الساعة 11:30 حتى 12:30 مساء.

الثلاثاء 22 يناير: امتحان مادة اللغة الإنجليزية، من الساعة 9 حتى 11 صباحا، ومادة التربية الفنية من الساعة 11:30 حتى 1:30 مساء.

الأربعاء 24 يناير: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، من الساعة 9 حتى 11 صباحا.

 

 

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2024 محافظة الغربية

 

الأربعاء 17 يناير: مادة اللغة العربية والإملاء.

الخميس 18 يناير: مادتا الجبر والإحصاء، التربية الدينية.

الأحد 21 يناير: مادة الدراسات الاجتماعية.

الاثنين 22 يناير: مادتا الهندسة، التربية الفنية.

الثلاثاء 23 يناير: مادتا اللغة الأجنبية، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الأربعاء 24 يناير: مادة العلوم.

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