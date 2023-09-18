مي فاروق تطرح أحدث أعمالها الغنائية "ليه" بتوقيع محمد رحيم (فيديو)

طرحت مى فاروق، مساء الإثنين، أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “ليه” على طريقة الفيديو كليب وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الرقمية ومحطات الراديو.

وتعاونت مي فاروق في أغنية “ليه” مع كل من الشاعر الغنائي خالد أمين، والملحن محمد رحيم والموزع الموسيقي أحمد عبد السلام، ووتريات أشرف رجب، وهندسة صوتية ياسر أنور، وتولى إخراج الفيديو كليب المخرجان إيهاب العادلى وأحمد الششتاوى.

ودارت فكرة فيديو كليب أغنية “ليه” فى إطار بسيط، وسط جبال المملكة العربية السعودية، وتقول كلمات الأغنية: “أنا دايمًا فاكرة حبك ليه أنا روحي بتندهلك على طول كده ليه كل الأيام قدامي بترجع ليه والأحلام اللي مابينا فضلت ليه أنا دايمًا فاكرة حبك ليه أنا روحي بتندهلك على طول كده ليه كل الأيام قدامي بترجع ليه والأحلام اللي مابينا فضلت ليه وبشوفك هنا قدامي بتعمل إيه دايمًا حواليا ليالي دايمًا ليه ليه هو اللي بيحصل إيه وأنا بتعذب كده ليه هو اللي بيحصل إيه وأنا بتعذب كده ليه مش قولنا هنبعد إيه جاي تاني وعايز إيه أنا قلبي بيهرب مني وبيروحلك بيروحلك ليه أنا لما قابلتك واختارتك اختارتك ليه انا لما خسرتك ياحبيبي مش عايشه ليه والناس حواليا تكلمني مبردش ليه وبلاقي الدمعة اللي في عيني نزلت كده ليه. أنا لما قابلتك واختارتك اختارتك ليه أنا لما خسرتك ياحبيبي مش عايشه ليه والناس حواليا تكلمني مبردش ليه وبلاقي الدمعة اللي في عيني نزلت كده ليه والله ماعارفه وقت ماسيبتك كان مالي وبعمل كده ليه كان مالي وبعمل كده ليه ليه هو اللي بيحصل إيه وأنا بتعذب كده ليه مش قولنا هنبعد إيه جاي تاني وعايز إيه أنا قلبي بيهرب مني وبيروحلك بيروحلك ليه أنا قلبي بيهرب مني وبيروحلك بيروحلك ليه”.

من ناحية أخرى، أحيت المطربة مي فاروق حفلاً جماهيرياً الشهر الماضى، بمدينة الإحساء بالمملكة العربية السعودية، ضمن جولتها الغنائية التي تقوم بها في السعودية، وقدمت خلال الحفل عددًا كبيرًا من الأغاني القديمة لنجوم الزمن الجميل منها: (في يوم وليلة وألف ليلة وليلة وسيرة الحب وبعيد عنك، وبتونس بيك)، وعدداً من الأغنيات الأخرى التي أشعلت حماس الجمهور وتفاعلوا معها بالتصفيق الحار والترديد وراءها.