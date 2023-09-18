الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مي فاروق تطرح أحدث أعمالها الغنائية "ليه" بتوقيع محمد رحيم (فيديو)

مي فاروق
مي فاروق

طرحت مى فاروق، مساء الإثنين، أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “ليه” على طريقة الفيديو كليب وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الرقمية ومحطات الراديو.

وتعاونت مي فاروق في أغنية “ليه” مع كل من الشاعر الغنائي خالد أمين، والملحن محمد رحيم والموزع الموسيقي أحمد عبد السلام، ووتريات أشرف رجب، وهندسة صوتية ياسر أنور، وتولى إخراج الفيديو كليب المخرجان إيهاب العادلى وأحمد الششتاوى. 

ودارت فكرة فيديو كليب أغنية “ليه” فى إطار بسيط، وسط جبال المملكة العربية السعودية، وتقول كلمات الأغنية: “أنا دايمًا فاكرة حبك ليه أنا روحي بتندهلك على طول كده ليه كل الأيام قدامي بترجع ليه والأحلام اللي مابينا فضلت ليه أنا دايمًا فاكرة حبك ليه أنا روحي بتندهلك على طول كده ليه كل الأيام قدامي بترجع ليه والأحلام اللي مابينا فضلت ليه وبشوفك هنا قدامي بتعمل إيه دايمًا حواليا ليالي دايمًا ليه ليه هو اللي بيحصل إيه وأنا بتعذب كده ليه هو اللي بيحصل إيه وأنا بتعذب كده ليه مش قولنا هنبعد إيه جاي تاني وعايز إيه أنا قلبي بيهرب مني وبيروحلك بيروحلك ليه أنا لما قابلتك واختارتك اختارتك ليه انا لما خسرتك ياحبيبي مش عايشه ليه والناس حواليا تكلمني مبردش ليه وبلاقي الدمعة اللي في عيني نزلت كده ليه. أنا لما قابلتك واختارتك اختارتك ليه أنا لما خسرتك ياحبيبي مش عايشه ليه والناس حواليا تكلمني مبردش ليه وبلاقي الدمعة اللي في عيني نزلت كده ليه والله ماعارفه وقت ماسيبتك كان مالي وبعمل كده ليه كان مالي وبعمل كده ليه ليه هو اللي بيحصل إيه وأنا بتعذب كده ليه مش قولنا هنبعد إيه جاي تاني وعايز إيه أنا قلبي بيهرب مني وبيروحلك بيروحلك ليه أنا قلبي بيهرب مني وبيروحلك بيروحلك ليه”.

مى فاروق تتعاون مع الملحن محمد رحيم فى أغنية "ليه؟"

من ناحية أخرى، أحيت المطربة مي فاروق حفلاً جماهيرياً الشهر الماضى، بمدينة الإحساء بالمملكة العربية السعودية، ضمن جولتها الغنائية التي تقوم بها في السعودية، وقدمت خلال الحفل عددًا كبيرًا من الأغاني القديمة لنجوم الزمن الجميل منها: (في يوم وليلة وألف ليلة وليلة وسيرة الحب وبعيد عنك، وبتونس بيك)، وعدداً من الأغنيات الأخرى التي أشعلت حماس الجمهور وتفاعلوا معها بالتصفيق الحار والترديد وراءها.

المطربة مي فاروق مي فاروق ليه يوتيوب أغنية “ليه” محمد رحيم

مواد متعلقة

watch it تشوق جمهورها لعمل جديد: يا ترى فيلم ولا مسلسل؟

نجوم الفن ينعون الراحل أشرف مصيلحى: "ربنا يجعل مرضك شفيع ليك"

"الاختيار" و"الطاووس".. آخر أعمال الراحل أشرف مصيلحى

24 سبتمبر.. انطلاق أولى حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" على قناة ON

بنظام QR Code.. كتالوج وبرنامج عروض مهرجان الغردقة السينمائي 

على طريقة محمد رمضان.. أحمد سعد ينشر فيديو أثناء صعوده طيارة خاصة

تعرف على جدول عروض أسبوع أفلام جوته 2023 بالقاهرة

8 أفلام طويلة تتنافس في المسابقة الرسمية لمهرجان الغردقة السينمائي

الأكثر قراءة

3 غيابات تضرب صفوف الأهلى قبل مواجهة المصرى

رونالدو يثير الفوضى فى شوارع إيران.. استقبال أسطورى والمئات يركضون خلف حافلة (بيانات)

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

بيان عاجل من القوات المسلحة بشأن استشهاد وإصابة 9 ضباط ومجندين فى العاشر من رمضان

زيادة المعاشات أكتوبر 2023.. جدول ومنافذ الصرف للمستفيدين

3 أشهر.. القابضة لكهرباء مصر تحدد ضوابط صرف أرباح العاملين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

مؤمن المحمدي

زمن الفن الجميل

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى