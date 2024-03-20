يشهد الموسم الدرامي الرمضاني الحالي، تألق وإبداع عدد كبير من نجوم الصف الثانى، ولم يكن الإبداع فى رمضان هذا العام 2024 قاصرا على نجوم الصف الأول فقط.

تألق نجوم الصف الثاني في دراما رمضان 2024

ومع مرور 10 أيام من الشهر الكريم استطاع عدد كبير من نجوم الصف الثاني إثبات حضورهم بشكل لافت ومبهر ليفرضوا منذ بداية المنافسة أوائل الشهر الكريم أنفسهم باستحواذ كامل على قلوب المشاهدين.

تألق إسلام جمال وسوزان نجم الدين ونيقولا معوض في "الحشاشين"

ومن أبرز الأسماء التي أبهرت الجميع في هذا الموسم هو الفنان إسلام جمال، الذي تفوق على نفسه في دور "جلال الدولة الملك شاه" وهو سلطان المسلمين فى أحداث مسلسل الحشاشين، الذي يعد أضخم الأعمال الدرامية لهذا الموسم.

كما استطاعت الفنانة سوزان نجم الدين، أن تلفت إليها الأنظار بشخصية "ألينار" منذ طلتها الأولى فى أحداث الحلقة التاسعة لمسلسل الحشاشين، وتصدرت سوزان تريند أكس، وكذلك الفنان نيقولا معوض ابهر الجميع ولفت الأنظار بدور الشاعر والعالم عمر الخيام، أحد أصدقاء حسن الصباح، إذ تم تأسيس شخصيته التي تستمر مع أحداث المسلسل باعتباره يمتلك الذكاء العاطفي والسياسي معا.

مسلسلات رمضان 2024

إسلام جمال فى الحشاشين

سوزان نجم الدين

"نعناعة وفُلة".. جومانا مراد وهنادي مهنا فى "عتبات البهجة"

أثبتت الفنانة الشابة هنادى مهنا أنها تملك مؤهلات النجمة الصاعدة التى يمكنها إجادة دور الفتاة الشعبية فى أحداث مسلسل "عتبات البهجة" أمام النجم الكبير يحيى الفخراني، وكذلك الفنانة جومانا مراد برعت في تجسيد الفتاة الشعبية بشخصية نعناعة الفتاة الشعبية التي لديها "كٌشك"، ومتزوجة، كما أنها أخت كبيرة لـ"فلة" التي تجسدها الفنانة هنادي مهنا ضمن أحداث العمل.

جومانا مراد وهنادي مهنا فى عتبات البهجة

حضور لافت لـ نشوى مصطفى.. وأبناء إمبراطورية ميم

الفنانة القديرة نشوى مصطفى، عادت من جديد إلى عالم الدراما ولفتت الأنظار من خلال شخصية مديحة أبوالمجد، فى مسلسل "إمبراطورية ميم" وأشاد عدد كبير من النقاد والإعلاميين ومتابعي مسلسل إمبراطورية ميم، بعودتها إلى المشاركة فى الأعمال الدرامية بعد غياب دام 10 أعوام، وبأدائها وظهورها بشخصية العمة الحنونة التى تساعد شقيقها فى تربية أبنائه بعد وفاة والدتهم.

وحمل مسلسل "إمبراطوربة ميم" فيضا وافرًا من المواهب المذهلة التى سلطت عليها الضوء مخرج الروائع محمد سلامة، فجزء كبير من إبداع المخرج يكمن فى قدرته على اكتشاف الكنوز من طاقات ومناطق الإبداع التي لا يراها غيره، ففضلا عن الطاقات الكوميدية التي استخرجتها من أبناء الإمبراطورية وهم "نور النبوي - هاجر السراج - إلهام صفي الدين" والأطفال "منى زاهر - آدم وهدان - ريمون توفيق".

إمبراطورية ميم

وليد فواز فى مسلسل حق عرب

يعد الفنان وليد فواز واحدًا من الأسماء التي حظيت بإشاداتٍ كثيرة خلال هذا السباق، من خلال دوره في مسلسل "حق عرب" أمام النجم أحمد العوضي.

وكذلك كلا من الفنانين محمد أحمد ماهر، ودنيا المصري، وكارولين عزمي.

وليد فواز فى حق عرب

رحاب الجمل وميرنا جميل فى مسلسل بيت الرفاعي

كما لفتت الفنانة الموهوبة ميرنا جميل، الأنظار ودخلت القلوب بنجاحها الكبير في أحداث مسلسل "بيت الرفاعي" من خلال أداء شخصية "سامية حلويات" خاصة في مشاهدها أمام النجم أمير كرارة.

كما أثبتت الفنانة رحاب الجمل أن لديها طاقات فنية كبيرة وقدرة على الإقناع تتجاوز ما يتاح لها من أدوار، وأكدت على هذه الإمكانيات فى أدائها شخصية "جميلات" داخل أحداث مسلسل "بيت الرفاعي" للمخرج نادر جلال.

رحاب الجمل