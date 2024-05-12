الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

بكام سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري والليرة والدولار؟

الريال السعودي
الريال السعودي

مع اقتراب موسم الحج زادت عمليات البحث من المواطنين عن سعر الريال السعودي اليوم الأحد 12 مايو 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة.

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 12-5-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودي اليوم السبت في مصر مقابل الجنيه والدولار والليرة


سعر الريال السعودي اليوم 12مايو 2024

شهد سعر الريال السعودي، استقرارًا ملحوظًا، بداية تعاملات اليوم الأحد 12 مايو 2024 بالتزامن مع أول يوم عمل للبنوك بعد الإجازة الأسبوعية، ليسجل متوسط 12.60 جنيها.

يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، كل ما تريد معرفته عن سعر صرف الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة.


سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري


سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد بالبنك المركزي المصري نحو 12.60 للشراء ونحو 12.64 للبيع.


سعر الريال السعودي اليوم الاحد 12 -5-2024 فى مصر بكافة البنوك


سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم الاحد نحو 12.61 للشراء ونحو 12.64 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم الاحد نحو 12.61 للشراء ونحو 12.64 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك البركة اليوم الاحد نحو 12.54 للشراء ونحو 12.62 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الاحد نحو 12.69 للشراء ونحو 12.72 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم الاحد نحو 12.60 للشراء 12.64 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الإسكندرية اليوم الاحد نحو 12.59 للشراء ونحو 12.64 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الاحد نحو 12.55 للشراء ونحو 12.64 للبيع. 


سعر الريال السعودي مقابل الدولار


سجل الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الاحد 12مايو نحو 0.27 دولار أمريكي.


سعر الريال السعودي مقابل الليرة السوري


سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الاحد 12 مايو 2024.

 قد يهمك:

سعر الريال السعودي اليوم 12مايو 2024 سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري سعر الريال السعودي اليوم الاحد 12 -5-2024 فى مصر بكافة البنوك سعر الريال السعودي مقابل الدولار سعر الريال السعودي مقابل الليرة السوري سعر الريال السعودى اليوم الاحد سعر الريال السعودي اليوم الريال سعر مغربية

مواد متعلقة

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 12-5-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

الأكثر قراءة

عاجل| مصدر يكشف لـ«الدستور» تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان فى الكونفيدرالية

انخفاض جديد فى أسعار الحبوب والبقوليات فى الأسواق اليوم 12 مايو 2024

معلومات استخباراتية وخيام للنازحين.. عروض أمريكية سرية لإسرائيل لوقف الغزو البرى لرفح

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

مساجد جددها "البهرة" فى مصر.. أبرزها "الحسين" و"السيدة زينب"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

رفقا بالكبار

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

صور

صناعة الفخار

مباراة الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

مسئولان إسرائيليان: السنوار موجود داخل أنفاق خان يونس وليس فى "رفح"