بكام سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري والليرة والدولار؟

مع اقتراب موسم الحج زادت عمليات البحث من المواطنين عن سعر الريال السعودي اليوم الأحد 12 مايو 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة.



سعر الريال السعودي اليوم 12مايو 2024

شهد سعر الريال السعودي، استقرارًا ملحوظًا، بداية تعاملات اليوم الأحد 12 مايو 2024 بالتزامن مع أول يوم عمل للبنوك بعد الإجازة الأسبوعية، ليسجل متوسط 12.60 جنيها.



يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، كل ما تريد معرفته عن سعر صرف الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة.



سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري



سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد بالبنك المركزي المصري نحو 12.60 للشراء ونحو 12.64 للبيع.



سعر الريال السعودي اليوم الاحد 12 -5-2024 فى مصر بكافة البنوك



سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم الاحد نحو 12.61 للشراء ونحو 12.64 للبيع.



سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم الاحد نحو 12.61 للشراء ونحو 12.64 للبيع.



سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك البركة اليوم الاحد نحو 12.54 للشراء ونحو 12.62 للبيع.



سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الاحد نحو 12.69 للشراء ونحو 12.72 للبيع.



سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم الاحد نحو 12.60 للشراء 12.64 للبيع.



سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الإسكندرية اليوم الاحد نحو 12.59 للشراء ونحو 12.64 للبيع.



سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الاحد نحو 12.55 للشراء ونحو 12.64 للبيع.



سعر الريال السعودي مقابل الدولار



سجل الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الاحد 12مايو نحو 0.27 دولار أمريكي.



سعر الريال السعودي مقابل الليرة السوري



سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الاحد 12 مايو 2024.



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