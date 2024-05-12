الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 12-5-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

الريال السعودى
الريال السعودى

انخفاض جديد حققه الريال السعودي أمام الجنيه المصري لعدة قروش في معاملات البنوك المصرية والاجنبية وكذلك وفق السعر الرسمي للصرف في البنك المركزي المصري.  

نعرض في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأحد 12 مايو 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية.

سعر الريال السعودي في مصر

حقق الريال السعودي انخفاض مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري كالتالي:
12.6038 جنيه للشراء

12.6402 جنيه للبيع

حقق الريال السعودي انخفاض مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري كالتالي:

12.61 جنيه للشراء   
12.63  جنيه  للبيع

حقق الريال السعودي انخفاض  مقابل الجنيه المصري في بنك مصر كالتالي:

12.61 جنيه للشراء   
12.63  جنيه  للبيع

حقق الريال السعودي انخفاض مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية كالتالي:
12.59 جنيه  للشراء 
12.63 جنيه للبيع


سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

وفي بنك القاهرة استقر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند 
12.66 جنيه  للشراء 
12.69 جنيه للبيع

حقق الريال السعودي انخفاض  مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس كالتالي:
12.56 جنيه للشراء 
12.64 جنيه للبيع

حقق الريال السعودي انخفاض  مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي cib  كالتالي:
12.54 جنيه للشراء 
 12.63 جنيه  للبيع

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي

يبلغ قيمة 1 ريال سعودي 0.277 دولار أمريكي.

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اسعار العملات الأجنبية اليوم

دولار أمريكى
47.2716 جنيه للشراء 47.4059 جنيه للبيع 
يورو
50.7272 جنيه للشراء 50.8760 جنيه للبيع 
جنيــه إسترليـنى
58.8768 جنيه للشراء 59.0536 جنيه للبيع 
دولار كنـدى
34.4345 جنيه للشراء 34.5424 جنيه للبيع 
كرون دانمركى
6.8014 جنيه للشراء 6.8214 جنيه للبيع 
كرون نرويجى
4.3274 جنيه للشراء 4.3409 جنيه للبيع 
كرون ســويدى
4.3294 جنيه للشراء 4.3431 جنيه للبيع 
فرنك سويسرى
51.9754 جنيه للشراء 52.1460 جنيه للبيع 
100 ين يابانى
30.3198 جنيه للشراء 30.4079 جنيه للبيع 
دينــار كويتى
153.5990 جنيه للشراء 154.0854 جنيه للبيع 
درهم إماراتى
12.8686 جنيه للشراء 12.9087 جنيه للبيع 
دولار أســـترالى
31.0906 جنيه للشراء 31.1836 جنيه للبيع 
دينــار البحــرين
125.3524 جنيه للشراء 125.7352 جنيه للبيع 
ريـــال عمـــانى
122.7899 جنيه للشراء 123.1739 جنيه للبيع 
ريـــال قطــــرى
12.9618 جنيه للشراء 13.0057 جنيه للبيع 
دينـار أردنـى
66.5798 جنيه للشراء 66.9575 جنيه للبيع 
يوان صينى
6.5414 جنيه للشراء 6.5605 جنيه للبيع


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