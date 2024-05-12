سعر الريال السعودى اليوم الأحد 12-5-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى
انخفاض جديد حققه الريال السعودي أمام الجنيه المصري لعدة قروش في معاملات البنوك المصرية والاجنبية وكذلك وفق السعر الرسمي للصرف في البنك المركزي المصري.
نعرض في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأحد 12 مايو 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية.
سعر الريال السعودي في مصر
حقق الريال السعودي انخفاض مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري كالتالي:
12.6038 جنيه للشراء
12.6402 جنيه للبيع
حقق الريال السعودي انخفاض مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري كالتالي:
12.61 جنيه للشراء
12.63 جنيه للبيع
حقق الريال السعودي انخفاض مقابل الجنيه المصري في بنك مصر كالتالي:
12.61 جنيه للشراء
12.63 جنيه للبيع
حقق الريال السعودي انخفاض مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية كالتالي:
12.59 جنيه للشراء
12.63 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
وفي بنك القاهرة استقر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند
12.66 جنيه للشراء
12.69 جنيه للبيع
حقق الريال السعودي انخفاض مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس كالتالي:
12.56 جنيه للشراء
12.64 جنيه للبيع
حقق الريال السعودي انخفاض مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي cib كالتالي:
12.54 جنيه للشراء
12.63 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي
يبلغ قيمة 1 ريال سعودي 0.277 دولار أمريكي.
اسعار العملات الأجنبية اليوم
دولار أمريكى
47.2716 جنيه للشراء 47.4059 جنيه للبيع
يورو
50.7272 جنيه للشراء 50.8760 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى
58.8768 جنيه للشراء 59.0536 جنيه للبيع
دولار كنـدى
34.4345 جنيه للشراء 34.5424 جنيه للبيع
كرون دانمركى
6.8014 جنيه للشراء 6.8214 جنيه للبيع
كرون نرويجى
4.3274 جنيه للشراء 4.3409 جنيه للبيع
كرون ســويدى
4.3294 جنيه للشراء 4.3431 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
51.9754 جنيه للشراء 52.1460 جنيه للبيع
100 ين يابانى
30.3198 جنيه للشراء 30.4079 جنيه للبيع
دينــار كويتى
153.5990 جنيه للشراء 154.0854 جنيه للبيع
درهم إماراتى
12.8686 جنيه للشراء 12.9087 جنيه للبيع
دولار أســـترالى
31.0906 جنيه للشراء 31.1836 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
125.3524 جنيه للشراء 125.7352 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى
122.7899 جنيه للشراء 123.1739 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى
12.9618 جنيه للشراء 13.0057 جنيه للبيع
دينـار أردنـى
66.5798 جنيه للشراء 66.9575 جنيه للبيع
يوان صينى
6.5414 جنيه للشراء 6.5605 جنيه للبيع
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