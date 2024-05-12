سعر الريال السعودى اليوم الأحد 12-5-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

انخفاض جديد حققه الريال السعودي أمام الجنيه المصري لعدة قروش في معاملات البنوك المصرية والاجنبية وكذلك وفق السعر الرسمي للصرف في البنك المركزي المصري.

نعرض في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأحد 12 مايو 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية.

سعر الريال السعودي في مصر

حقق الريال السعودي انخفاض مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري كالتالي:

12.6038 جنيه للشراء

12.6402 جنيه للبيع

حقق الريال السعودي انخفاض مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري كالتالي:

12.61 جنيه للشراء

12.63 جنيه للبيع

حقق الريال السعودي انخفاض مقابل الجنيه المصري في بنك مصر كالتالي:

12.61 جنيه للشراء

12.63 جنيه للبيع

حقق الريال السعودي انخفاض مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية كالتالي:

12.59 جنيه للشراء

12.63 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

وفي بنك القاهرة استقر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند

12.66 جنيه للشراء

12.69 جنيه للبيع

حقق الريال السعودي انخفاض مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس كالتالي:

12.56 جنيه للشراء

12.64 جنيه للبيع

حقق الريال السعودي انخفاض مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي cib كالتالي:

12.54 جنيه للشراء

12.63 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي

يبلغ قيمة 1 ريال سعودي 0.277 دولار أمريكي.

اسعار العملات الأجنبية اليوم

دولار أمريكى

47.2716 جنيه للشراء 47.4059 جنيه للبيع

يورو

50.7272 جنيه للشراء 50.8760 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى

58.8768 جنيه للشراء 59.0536 جنيه للبيع

دولار كنـدى

34.4345 جنيه للشراء 34.5424 جنيه للبيع

كرون دانمركى

6.8014 جنيه للشراء 6.8214 جنيه للبيع

كرون نرويجى

4.3274 جنيه للشراء 4.3409 جنيه للبيع

كرون ســويدى

4.3294 جنيه للشراء 4.3431 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

51.9754 جنيه للشراء 52.1460 جنيه للبيع

100 ين يابانى

30.3198 جنيه للشراء 30.4079 جنيه للبيع

دينــار كويتى

153.5990 جنيه للشراء 154.0854 جنيه للبيع

درهم إماراتى

12.8686 جنيه للشراء 12.9087 جنيه للبيع

دولار أســـترالى

31.0906 جنيه للشراء 31.1836 جنيه للبيع

دينــار البحــرين

125.3524 جنيه للشراء 125.7352 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى

122.7899 جنيه للشراء 123.1739 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى

12.9618 جنيه للشراء 13.0057 جنيه للبيع

دينـار أردنـى

66.5798 جنيه للشراء 66.9575 جنيه للبيع

يوان صينى

6.5414 جنيه للشراء 6.5605 جنيه للبيع



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