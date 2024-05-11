سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري والليرة والدولار

مع اقتراب موسم الحج زادت عمليات البحث من المواطنين عن سعر الريال السعودي اليوم السبت 11مايو 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة.



سعر الريال السعودي اليوم 11مايو 2024





شهد سعر الريال السعودي، استقرار ملحوظا، بداية تعاملات اليوم السبت 11 مايو 2024 بالتزامن مع الاجازة الاسبوعية للبنوك خلال يومي الجمعة والسبت، ليسجل متوسط 12.60 جنيها.





وزادت عمليات البحث من المواطنين خلال هذه الأيام عن سعر تداول الريال اليوم السبت 11 مايو 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة مع اقتراب أداء مناسك الحج.



يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، كل ما تريد معرفته عن سعر صرف الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة.







سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري





سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت بالبنك المركزي المصري نحو 12.60 للشراء ونحو 12.64 للبيع.





سعر الريال السعودي اليوم السبت 11-5-2024 فى مصر بكافة البنوك





سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم السبت نحو 12.61 للشراء ونحو 12.64 للبيع.



سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم السبت نحو 12.61 للشراء ونحو 12.64 للبيع.



سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك البركة اليوم السبت نحو 12.54 للشراء ونحو 12.62 للبيع.



سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم السبت نحو 12.69 للشراء ونحو 12.72 للبيع.



سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم السبت نحو 12.60 للشراء 12.64 للبيع.



سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الإسكندرية اليوم الجمعة نحو 12.59 للشراء ونحو 12.64 للبيع.



سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم السبت نحو 12.55 للشراء ونحو 12.64 للبيع.









سعر الريال السعودي مقابل الدولار







سجل الريال السعودي مقابل الدولار اليوم السبت 11 مايو نحو 0.27 دولار أمريكي.





سعر الريال السعودي مقابل الليرة السوري







سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم السبت 11مايو 2024.



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