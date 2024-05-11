أسعار الدواجن اليوم السبت في بروصة الدواجن 2024

أعلنت بورصة الدواجن اليوم السبت 11 مايو عن أسعار الدواجن داخل البورصة، حيث شهدت أسعارها أستقرار منذ أسبوعينـ حيث تراجعت الأسعار من 115 جنيه في البورصة إلي 77 جنيه اليوم.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية داخل بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي

أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت

في مستهل التعاملات الصباحية، سجلت أسعار لحم الفراخ البيضاء استقرارًا عند مستوى 77-78 جنيه للكيلو الواحد، وتصل إلى المستهلك بسعر 90 جنيه.

كما استقرت أسعار لحم الساسو عند 95-96 جنيه للكيلو، وتصل إلى المستهلك بـ108 جنيهات. وأخيرًا، سجلت أسعار لحم الفراخ البلدي استقرارًا عند 125-130 جنيهًا للكيلو، وتصل إلى المستهلك بـ140 جنيهًا.

أسعار مجزأت الدواجن اليوم السبت

- البانية: سجلت أسعار البانية اليوم في الأسواق الشعبية ياليوم السبت سعر بلغ 190-210 جنيهات للكيلو

- الأوراك: سجلت أسعار الأرواك اليوم في الأسواق الشعبية ياليوم السبت سعر بلغ90-100 جنيه للكيلو

- الصدور: سجلت أسعار الصدور اليوم في الأسواق الشعبية ياليوم السبت سعر بلغ 120-135 جنيهًا للكيلو

- الكبد والقوانص: سجلت أسعار الكبد والقوانص اليوم في الأسواق الشعبية ياليوم السبت سعر بلغ 80-100 جنيه للكيلو

- الأجنحة: سجلت أسعار الأجنحة اليوم في الأسواق الشعبية ياليوم السبت سعر بلغ 70-80 جنيهًا للكيلو

- الهياكل: 30-40 جنيهًا للكيلو

أسعار البيض اليوم السبت في بورصة الدواجن

سجلت البيض الأحمر 114-115 جنيهًا للكرتونة في بورصة الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية.

والبيض الأبيض 114-115 جنيهًا للكرتونة في بورصة الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية.

والبيض البلدي 119-120 جنيهًا للكرتونة في بورصة الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية.

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أسعار الأعلاف اليوم السبت

- علف بادي: 23000 جنيه للطن.

- علف نامي: 22700 جنيه للطن.

- علف ناهي: 22600 جنيه للطن.

- علف بادي نامي: 22000 جنيه للطن.

- علف بياض 14: 19700 جنيه للطن.

- علف بياض 16: 20200 جنيه للطن.

- علف بياض 18: 20500 جنيه للطن.

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