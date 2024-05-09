الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

5 جنيهات تراجعًا فى أسعار الذهب اليوم الخميس

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب بالسوق المحلية، خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط استقرار نسبي للأوقية بالبورصة العالمية، مع ترقب الأسواق صدور بيانات اقتصادية مؤثرة للاستدلال حول توجهات الفيدرالي الأمريكي بشأن مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

5 جنيهات تراجعًا في أسعار الذهب 

وسجلت أسعار الذهب تراجعًا بالأسواق المحلية بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3075 جنيهًا، في حين شهدت الأوقية استقرارًا نسبيًا لتسجل مستوى 2311 دولارًا.

وسجل جرام الذهب عيار 24، 3514 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2636 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2050 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24600 جنيه.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بنحو 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3090 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3080 جنيهًا. في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 11 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2322 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2311 دولارًا.

وارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها على الإطلاق في تاريخ مصر خلال يناير الماضي، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4100 جنيه، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 مستوى 4690 جنيهًا.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في نوفمبر الماضي على مد العمل بالقرار رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بمنح إعفاء جمركي لواردات الذهب من الجمارك، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 10 مايو 2024.

وأفاد مجلس الوزراء بأن قرار تمديد إعفاء واردات الذهب يأتي لما أحدثه من مردود إيجابي في محاولة ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.

أسعار الذهب الفيدرالي الأمريكي الاسواق اقتصادية واردات الذهب

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