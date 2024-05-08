الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يوجه مسئولي التموين بالإعلان عن أسعار الخبز السياحى والفينو

تفقد محافظ أسوان
تفقد محافظ أسوان

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أحد المخابز البلدية، حيث استفسر من المواطنين عن جودة رغيف الخبز المقدم لهم. 

ومن جانبه أعطى محافظ أسوان، توجيهاته لمسئولى مديرية التموين بقيادة المهندس خالد أبو القاسم بضرورة الإعلان عن أسعار الخبز السياحى والفينو فى أماكن واضحة على واجهة المخابز، وإلزام أصحاب المخابز بالأوزان والأسعار الإسترشادية المعلنة من قبل وزارة التموين بقيادة الدكتور على مصيلحى. 

ولفت محافظ أسوان، إلى أنه فى ضوء المواصفات المقررة لإنتاج الخبز السياحى الحر الفينو تيسيرًا على المواطنين فى الحصول عليه بأسعار مناسبة. 

وأشار اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن ذلك يتكامل مع تشديد الرقابة على المخابز البلدية والسياحية للإطمئنان على جودتها، والتأكد من أوزان رغيف الخبز السياحى والفينو ليكون مطابقًا للمواصفات المطلوبة، مع قيام اللجان المختلفة والإدارات الفرعية التابعة للمديرية بتنظيم سلسلة من حملات التفتيش للتأكد من إلتزامها بقرار تحديد سعر ووزن الرغيف السياحى والفينو. 

وأوضح محافظ أسوان، أنه توجد متابعة لحظية لتنفيذ ذلك على الوجه الأكمل من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

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