الثلاثاء 07 مايو 2024
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بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص بالطريق الصحراوي في أسوان

ارشيفية
ارشيفية

وقع حادث انقلاب سيارة، صباح اليوم الثلاثاء، بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا بجوار مشروع الطاقة الشمسية التابعة لدائرة مركز دراو شمال أسوان، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة 

وترجع التفاصيل عندما تلقى مركز شرطة مركز دراو شمال أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة "بوجيه" بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا عند مشروع الطاقة الشمسية بقرية بنبان التابعة لدائرة المركز، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى  لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.


وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.


وتبين بالمعاينة والتحريات الأولية أن المصابين هم كلًا من: محمد سيد على، 30 سنة، وإصابته باشتباه كسر بالحوض، وكريم سيد عبدالمنعم، 26 سنة، وإصابته بارتجاج بالمخ، وعبدالرحمن خالد منير، 26 سنة، وأحمد صالح عبدالحميد، 36 سنة، ورمضان شعبان أمين، وإصابتهم كدمات وسحاجات متفرقه بالجسم.

وتم نقل جميع المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

أسوان حادث الطريق الصحراوي بنبان مستشفى أسوان التخصصي

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