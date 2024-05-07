بالأسماء.. إصابة 5 فى حادث انقلاب ملاكى شمال أسوان

أصيب 5 أشخاص، جراء حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوي تحديدًا عند مركز إدفو شمال محافظة أسوان، صباح اليوم الثلاثاء، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل حول الحادث

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوي عند مركز إدفو شمال المحافظة، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع آثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية.

وتبين بالمعاينة والتحريات الأولية أن المصابين هم كل من: عبد الله محمد رشدى، عمره 21 سنة، وإصابته باشتباه بكسر بالعمود الفقرى، وكسر بالقدم اليسرى، وكدمات وسحجات، وطاهر عبدالسلام على، عمره 21 سنة، وإصابته بكدمات متفرقة بالجسم، وعلى أسامة فتحى، عمره 21 سنة، وإصابته خلع بالكتف الأيمن، وكدمات وسحجات، وعمر علاء الدين حسنى، عمره 21 سنة إدفو، كدمات وسحجات، ومحمد جمال محمد الأمير، عمره 21 سنة، وإصابته كدمات وسحجات متفرقة.

وتم نقل جميع المصابين لتلقي العلاج بمستشفى النيل بمدينة إدفو.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها للوصول إلى الأسباب وراءها.