محافظ أسوان يتابع احتفالات المواطنين بأعياد الربيع فى الحدائق والجزر النيلية

استقبلت الحدائق والمتنزهات والجزر النيلية بمحافظة أسوان، المواطنين خلال احتفالاتهم بأعياد الربيع وشم النسيم، حيث استعدت هذه المواقع لاستقبال أهالى المحافظة، وأيضًا الأفواج السياحية.

استقبال الحدائق للمواطنين

وتابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، رفع درجة الاستعداد بالحدائق والمتنزهات وإتاحة الفرصة الكاملة للاستمتاع بهذه المناسبة وسط الطقس المعتدل والطبيعة الخلابة لعروس المشاتى.

وكلف محافظ أسوان، أن يتم بالتوازى تكثيف أعمال النظافة أولًا بأول بالمتنزهات، والحدائق العامة، وتشكيل حملات مكثفة من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية للمتابعة المستمرة مع نظافة الشوارع والميادين، والتنسيق مع إدارة المرور لتكثيف التواجد المرورى بالمواقف والطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة لضمان السيولة المرورية المطلوبة، بالإضافة إلى متابعة حركة المركبات وخطوط السير.

ووجه عطية الحماية المدنية باتخاذ التدابير اللازمة لمجابهة المواقف الطارئة، فضلًا عن فتح خطوط التواصل بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرف العمليات الفرعية بالمديريات والمراكز والمدن والأحياء؛ لتلقى أى شكاوى أو بلاغات من المواطنين والتعامل الفورى معها.