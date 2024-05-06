الإثنين 06 مايو 2024
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تزامنًا مع احتفالات شم النسيم.. مصرع طفل أثناء السباحة في أسوان

غرق طفل - ارشيفية
غرق طفل - ارشيفية

لقى طفل مصرعه غرقًا، مساء اليوم، أثناء السباحة فى مياة نهر النيل أسفل كوبرى أسوان الملجم، تزامنًا مع احتفالات المواطنين بشم النسيم، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل غرق طفل أثناء السباحة 

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بمصرع طفل إثر غرقه أثناء السباحة في مياة نهر النيل أسفل كوبرى أسوان الملجم، بأعتبارها أبرز الأماكن التى يسبح فيها الأهالي للهروب من حرارة الطقس الحار،، ما أدى إلى لفظ أنفاسه الأخيرة مباشرة، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة واستخرج تصريح الدفن لتسليمه إلى أهله وذويه بعد قرار النيابة العامة.

وتبين أن الغريق الذي لقي مصرعه يدعى كريم عبدالله عباس عبدالمنعم 13 سنة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة وتمت معاينة الجثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

أسوان غرق طفل كوبرى أسوان الملجم مشرحة احتفالات شم النسيم

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