الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. 4 مصابين إثر انقلاب سيارة جنوب أسوان

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل - ارشيفية

وقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، مساء اليوم الأحد، بمدينة أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وعلى الفور، توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. 

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بقرية الشهداء بمدينة أبوسمبل جنوب المحافظة، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم. 

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته والوصول إلى الأسباب وراءها، ورفع آثاره من الطريق لحماية المارة والحفاظ على أرواحهم. 

وتبيَّن أن الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وهم: "الطيب محمد عبد الدايم، يبلغ من العمر 34 سنة، وإصابته كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عثمان سالم حزين، عمره 50 سنة، وإصابته كسور متفرقة بالجسم، موسى محمد عبد الفتاح، عمره 50 سنة، وإصابته كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، خالد هاشم عباس، عمره 35 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالقدم اليسرى. 

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوسمبل الدولي لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة بواسطة الفرق الطبية داخل المستشفى. 

حادث انقلاب سيارة مدينة أبوسمبل إصابة 4 أشخاص مستشفى أبوسمبل

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