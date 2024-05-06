بالأسماء.. مصر وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم شمال أسوان

حصل “الدستور” على أسماء المصابين في حادث تصادم وقع بين “ميكروباص” وسيارة نقل ثقيل بطريق العطوانى بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الأثنين تزامنًا مع احتفالات عيد الربيع.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين وتم نقل الجثة إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

بيانات المتوفى والمصابين

وتبين أن الشخص الذي لقى مصرعه يدعى اسامه حسب الله فريحي، متوفي من قرية معروف التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان.

والمصابون هم كل من "حماده السيد محمود 48 سنة كدمات بالضلوع، محمود احمد فتحي 23 سنة، ش كسر بالفقرات العنقيه، أشرف عبد الرسول البطلان 53 كسر بالساق الايسر، محمد ناصر عمر 29 سنة جرح قطعي بفروه الرأس5سم، مصطفى رجب حسن 14 عام

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة وذلك لرفع إثر الحادث ولتيسير الحركة المرورية للطريق.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.

جدير بالذكر أن لقى شخص مصرعه وأصيب 5 أخرين، مساء اليوم الإثنين، تزامنًا مع احتفالات عيد الربيع وشم النسيم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وآخرى ميكروباص، بقرية العطوانى بمدينة إدفو شمال محافظة أسوان.

فيما تم نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا مرفق بوقوع حادث تصادم بين سيارتين في منطقة العطوانى، مما أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وتم نقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.