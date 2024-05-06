الإثنين 06 مايو 2024
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محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين شمال أسوان

الحادث
الحادث

لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين، مساء اليوم الإثنين، تزامنًا مع احتفالات عيد الربيع وشم النسيم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، بقرية العطوانى بمدينة إدفو شمال محافظة أسوان. 

فيما تم نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

تفاصيل الواقعة 

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين في منطقة العطوانى، ما أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وتم نقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها. 

أسوان حادث تصادم سيارتين قرية العطواني مصرع شخص اصابة 5 اشخاص

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